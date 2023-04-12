Относительно видео на котором запечатлено зверское убийство украинского военного российскими оккупантами...

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Почему его слили именно сейчас? Почему российские изуверы ждали, прежде чем опубликовать своё военное преступление?

Паника.

Поясню.

На прошлой неделе произошёл масштабный слив в открытый доступ "секретных" документов, которые, якобы. раскрывали секреты украинского контрнаступления. И хотя, сами документы не содержали какой-то глубоко-тайной информации, информационная волна от этого слива была весьма неприятная.

Рассматривая ситуацию со слитыми "документами" многие эксперты пришли к выводу, что это ИПСО, призванная сорвать контрнаступление ВСУ, к которому командование РОВ абсолютно не готово. Они не понимают до конца в каком направлении, какими силами и по какому сценарию будут наступать ВСУ.

Поэтому, россия делает то единственное, что может - создаёт информационные волны, призванные дезорганизовать деятельность Генштаба ВСУ, разбалансировать коммуникацию с международными партнёрами и как следствие, если не полностью сорвать, то отсрочить контрнаступление.

И вот, после череды этих сливов, видео со зверствами РОВ, словно запугивание - будете контр-наступать, вас ждёт такая смерть. То есть, россия теперь начинает кампанию по запугиванию ВСУ и украинцев зверствами, понимая последствия за публикацию доказательств преступлений.

Но вот в том-то и дело, что командование РОВ напугано контрнаступлением ВСУ настолько, что готово идти на публикацию военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, дабы в комплексе воздействовать на украинцев. Поэтому, не исключаю, публикацию ещё таких же видео.

Конечно, смотреть это видео было сложно, но оно не только демонстрирует бесчеловечность и деградацию россиян, но и то, насколько они нас бояться. Загнанные в угол крысы, готовые бросаться. Но при всё при этом они загнанные и они крысы.