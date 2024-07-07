Видео Порошенко с 4 тысячами FPV-дронов для Сил обороны завирусилось в TikTok: его просмотрели 5 млн раз

Петр Порошенко три месяца тому назад создал аккаунт в Tiktok и теперь активно публикует новые видео. Недавно он выложил ролик о 4 тысячах FPV-дронов, купленных для ВСУ.

Видео дня

Это видео под названием "Устроим россиянам взрывную вечеринку" стало вирусным. Всего за три дня его посмотрело более 5 миллионов человек, 250 тысяч поставили "понравившиеся".

Порошенко на этот раз отправил защитникам масштабную помощь, закупив для бригад Сил обороны 4 тысячи FPV-дронов, сотни "Мавиков", 28 комплексов окопного РЭБ – в общей сложности на 90 млн грн.

В комментариях подписчики поблагодарили пятого президента за помощь фронта.

Петр Порошенко завел себе ТикТок страницу в начале апреля, и она стремительно набрала популярность – сейчас у пятого Президента более 155 тысяч подписчиков.

Порошенко часто бывает на фронте, куда передает технику и дроны, и излагает интересные истории о встречах с бойцами разных бригад на свою страницу.

Подписчики также могут увидеть пятого Президента за рулем различных механизмов – от байка и квадроцикла до тягача и экскаватора. Что не удивительно – ведь Порошенко еще во время службы в армии водил военный грузовик.

Многие из собрало и видео с псом Херсоном, которого семья Порошенко приютила после уничтожения россиянами Каховской ГЭС. Тогда Порошенко повезли херсонцам гуманитарную помощь, а обратно забрали из приюта собачку, владелица которой погибла во время обстрелов.