Видела смысл жизни в помощи другим: коллеги рассказали об убитой российской ракетой журналистке Гирич

Погибшая в результате ракетного удара в Киеве 28 апреля 55-летняя журналистка Вера Гирич была хорошо известна в журналистских кругах. Ее смерть повергла в шок не только близких и родных женщин, но и коллег, которые знали ее как спокойную, доброжелательную интеллигентную женщину и профессионала своего дела.

Как пишут "Факты", Гирич работала журналисткой и продюсером в "Радио Свобода", а до этого на телеканалах "1+1", "СТБ" и "Эспрессо.TV". Редактор проекта "Радио Донбасс. Реалии" Татьяна Якубович рассказала, что очень сложно осознать то, что женщины больше нет.

"И я, и большинство моих коллег в тот день, 28 апреля, общались с ней, переписывались… Некоторые были с ней на связи еще за полчаса до ракетного удара", – отметила она.

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По словам Якубович, несмотря на войну, ракетные обстрелы Киева и переживания за родителей, которые пережили оккупацию в Киевской области и только недавно были освобождены ВСУ, Гирич продолжала работать.

"Вера действительно была профессионалом. У нее был огромный опыт работы в медиа, работать с ней было очень приятно. Спокойная, доброжелательная интеллигентная женщина. Она умела, как говорится, наводить мосты", – отметила коллега погибшей журналистки.

"Каждый ее поступок всегда мотивировался невероятной заботой, и речь идет о человеке, который всегда был selfless, что смогут подтвердить все, кто его знал, и все, кто пересекался с ним в профессиональном пространстве. Для него не существовало понятия эгоизма, и в помощи другим он получала полный смысл своей жизни. Я не пытаюсь идеализировать покойного человека, а просто говорю как есть", – написал в Facebook сын Веры Гирич Богдан.

"Извини меня, мама, за то, что не защитил тебя… Слов нет для того, чтобы описать то, что чувствую сейчас. Обещаю тебе прожить остаток моей жизни так, чтобы ты мною гордилась там, наверху", – добавил он.

Напомним: страна-агрессор атаковала столицу вечером 28 апреля. В результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Ее тело обнаружили только утром.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гирич начала работать в киевском бюро издания с 1 февраля 2018 года. В своем последнем видео, опубликованном 5 марта 2022 года, она показывала, как война сменила столицу.