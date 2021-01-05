Ветераны – защитники Отечества, которые стали на оборону Украины от российской агрессии в 2014 г. в смертельной битве с сильным и подготовленным противником : кадровыми частями российской армии, которые нагло и незаконно вторглись на территорию Украины, российскими военными отпускниками (так называет Москва кадровых военнослужащих РФ, которые прибыли на восток Украины "в свободное от работы время" воевать против Украинского государства), и, наконец, казаками, добровольцами и другой наволочью, которые как падальщики за указанием кремлевских спецслужб слетелись проливать кровь украинского народа для утверждения идеалов "русского мира".

После окончания службы и возвращения домой ветераны АТО переходят к мирной жизни, которая непростая и требует постоянной готовности ежедневно доказывать свою профессиональную подготовку в острой конкуренции за рабочие места. Для ветеранов окажется, что в украинском обществе немного другие ценности, чем те, которые кажется фундаментальные, что характерны украинским военным на линии соприкосновения с врагом. Это тревожит защитников Отечества после их возвращения, сбивает с толка, почему ценности в мирной жизни, за которые воюют наши ветераны на востоке Украины, так отличаются от их понимания боевого братства, важности взаимной поддержки и честности в поведении. Возможно на линии соприкосновения среди украинских военных и не идеальная ситуация в человеческих взаимоотношениях, но точно, она кардинально отличается от той в мирной жизни, где вражеских позиций не видно на любом расстоянии. В этом определенным образом виноваты украинское общество, и особенно медиа, которые в гонке за скандальной информацией создают атмосферу нервозности и неуверенности среди наших граждан. Напряжение передается еще в больших размерах ветеранам, вернувшихся из Донбасса, которые понимают ненормальность ситуации и часто ищут выхода из нее путем активных действий, выступлений с требованиями изменений к лучшему. Активную жизненную позицию ветеранов заметили многие партии, которые стали использовать потенциал защитников Отчизны для их привлечения ко многим общественно-политическим акциям, различным формах протеста с целью достижения собственных программно-партийных целей.

Ветеранское движение хотят также "использовать" некоторые общественно-политические силы, которые не воспринимают процесс мирной деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в конституционно-правовое пространство Украины. Здесь часто используются нарративы, что объективно играют на руку Кремлю. Украину призывают выйти из Минских соглашений или отказаться от временно оккупированных территорий Донбасса, что создает все условия для Москвы поставить вопрос о снятии санкций с РФ в связи с выходом Киева из Минских договоренностей или отказом от временно оккупированных территорий Донбасса. Минские соглашения есть далеко не идеальным документом, хотя он, в общем, имеет рамочный характер при решении любых вооруженных конфликтов. Этот мирный план поддерживается международным сообществом и нашими западными союзниками. В нем концептуально говорится о возвращении временно оккупированных территорий Украине и исчезновении незаконных "ЛДНР". От Минска можно с пользой отказаться лишь реально показав международным партнерам истинную политику Кремля, направленную на его блокирование. Этим сейчас и занимается наша делегация в ТКГ. Не удивительно, что часть противников Минска тайно финансирует Москва, а другие оппоненты деоккупации, кажется, так до конца и не понимают принцип нерушимости границ. Потому что, если вы добровольно отдаете врагу часть своих земель, то он обязательно вернется за другой. Поэтому возвращение временно оккупированных территорий нужно просто воспринимать как политическую аксиому. При этом не забываем, что отрицание территориальной целостности Украины есть уголовным преступлением, к которому государство относится очень серьезно.

Таким образом, пришло, наконец, время нам всем понять, что ветераны в тяжелых боях защищали государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а не какие то "хотелки" отдельных выдающихся деятелей или партий. Поэтому ветеранское движение обязано быть над политиканством и вне политических партий, которые будут постоянно меняться на власти, оно должно быть вместе с государством в защите его национальных интересов.

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