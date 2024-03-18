Ветераны с ампутациями уже весной могут сыграть первые матчи за 'Шахтер'

Футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова задался целью организовать первый матч новой команды "Шахтер Стальные", созданной для людей с ампутированными конечностями, уже к концу весны.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию клуба Юрий Свиридов.

"У нас была задача через две недели набрать команду и провести тренировку. И оно произошло где-то 19-20 февраля. Поэтому через две недели мы справились. Мы не беспокоимся, что постоянно нет полноценной команды у 14-15 ребят. На первом занятии их вообще четверо было. И это нормально. Они потренировались, пошли домой и рассказали там своим знакомым. Мы это сняли и показали. У нас тренируется уже стабильно семь человек, и двое еще на реабилитации. То есть всего девять. Потому еще месяц, я думаю, и будет полная команда", – отметил Юрий Свиридов.

Пока в Украине всего три команды из людей, потерявших конечности.