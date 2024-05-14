Ветераны чувствуют себя ненужными государству, – Гудыменко

Государство тратит усилия, чтобы привлечь граждан в армию, но не уделяет должного внимания бывшим военным после завершения службы. Для многих ветеранов списание из армии – не только испытание, но и настоящее разочарование.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас", комментируя недостаточную поддержку военных после увольнения со службы.

"Невозможно подравнять всех ветеранов под одну линию и решать их проблемы одинаково. Среди них есть те, у кого не только нет дома, но даже места, куда возвращаться, потому что оно оккупировано. Я, например, из Запорожья – 70% области под оккупацией. Все мы психологически надломлены, поэтому большинство чувствует себя ненужными. Можем представить, сколько государство тратит усилий, чтобы заставить человека прийти в армию. Но почему ничего не делается, чтобы достойно встретить человека после армии", – делится Юрий Гудыменко.

По словам военного, на собственном примере после тяжелого ранения он почувствовал, как выглядит прощание со службой. После прохождения военно-врачебной комиссии, признающей непригодность, государство безразлично к тебе.

Без благодарности за службу или попытки помочь адаптироваться в обществе, пройти обучение или устроиться на работу ветерану говорят: "Выход там, слева". После 32 дней ВВК и тура по военкомату я не был готов, что это когда-нибудь закончится. Сейчас из армии списываются люди, которые по состоянию здоровья не могут продолжать служить: им оторвало руки, ноги, глаза. Многим ветеранам нет чем заняться и негде жить. И это ответ на вопрос, почему многие ветераны считают себя никому не нужными", – подчеркнул Гудыменко.