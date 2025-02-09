Весной начнется эксгумация жертв Волынской трагедии: посол назвал место

Весной в Украине начнется эксгумация польских жертв Волынской трагедии. Начнутся эти работы в селе Пужники Тернопольской области, соответствующие разрешения уже получены.

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Также продолжается работа по определению других мест как в Польше, так и в Украине, где будет проведена эксгумация. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Бондарь, сообщает Польское агентство прессы (РАР).

Эксгумация поляков, погибших во время обоюдных этнических чисток между поляками и украинцами в первой половине прошлого столетия, по словам дипломата, запланирована "весной в первом месте, где уже есть разрешение, то есть в Пужниках". Месяц начала работ определят в зависимости от погодных условий.

"Мы не знаем точно, в каком месяце, но мы готовимся к тому, что если погода позволит, то все разрешения выданы и команда от польской стороны готова начать эти работы", – подчеркнул посол Украины в Польше.

По его словам, сейчас идет работа над определением других мест, где можно было бы провести эксгумацию – как на польской, так и на украинской территории.

"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ. Польская сторона уже имеет такого партнера, и это сотрудничество развивается с украинским учреждением", - пояснил он и добавил, что "это учреждение получило все разрешения, и когда команды выедут вместе, начнут копать, тогда общество об этом узнает и, конечно, мы будем это коммуницировать через министров культуры", – подчеркнул Бондарь.

Эксгумационные работы на территории Украины будут частично финансироваться украинской стороной.

"Местные власти и наш Институт национальной памяти сообщили, что будут предоставлять дотации на эти работы, но в основном финансирование идет от польской стороны. Речь идет о том, чтобы начать этот процесс, который, к сожалению, был приостановлен с 2017 года", – отметил украинский посол.

Издание напоминает, что действовавший с 2017 года мораторий на поиск и эксгумацию тел польских жертв Волынской трагедии был отменен в конце ноября 2024 года, об этом стало известно во время совместной пресс-конференции министров иностранных дел Польши и Украины Радослава Сикорского и Андрея Сибиги. Украина подтвердила, что "нет никаких препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными структурами поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями в соответствии с украинским законодательством" и заявила о "готовности положительно рассматривать заявки в этих случаях".

А 10 января премьер-министр Дональд Туск поблагодарил министров культуры обоих государств за прогресс в решении болезненного для Польши и Украины вопроса и отметил, что Варшава ждет дальнейших решений.

Между тем, заместитель министра культуры Украины Андрей Наджос сообщил PAP, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации тел жертв взаимных исторических конфликтов.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше формируют команду для проведения эксгумаций жертв Волынской трагедии в Тернопольской области. Поездку в Украину планируют на апрель.

Также сообщалось, что в Польше специалисты уже собирают генетический материал у потомков поляков, погибших во время Волынской трагедии.

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