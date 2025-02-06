Поездку планируют в апреле: в Польше формируют команду для проведения эксгумаций жертв Волынской трагедии на Тернопольщине

Польский фонд "Свобода и демократия" завершает подготовку миссии по проведению эксгумаций жертв Волынской трагедии на территории Тернопольской области Украины. Уже в конце апреля 2025 года она начнет изъятие останков поляков, погибших в 1945 году и похороненных в бывшем селе Пужники.

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В состав миссии вовлечены антропологи, археологи, судмедэксперты и генетика. Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что ключевую роль в исследованиях будут играть эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине во главе с профессором Анджеем Оссовским.

Также в эксгумационных работах могут принять участие представители Института национальной памяти Польши, хотя их точная роль еще не согласуется.

Польская команда планирует обустроить научную базу на месте раскопок, а также разместиться в ближайшем отеле. После снятия первого слоя почвы специалисты приступят к тщательным раскопкам и анализу найденных останков. Ожидается, что эксгумационные работы будут продолжаться около месяца.

Основная цель этих исследований – установление возраста, пола и причин смерти погибших поляков, а также проведение ДНК-экспертиз для идентификации останков. Чтобы облегчить процесс идентификации в течение многих месяцев эксперты Поморского университета собирали генетические образцы у потомков жителей села Пужники (располагалось в пределах бывшего Бучацкого уезда, сейчас это территория Чертковского района Тернопольщины).

Волынская трагедия произошла в 1943 году, когда польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили, по данным исследователей, обоюдные этнические чистки поляков и украинцев. В результате в регионе погибли более 100 000 поляков и 40 000 украинцев. Свидетели этих событий упоминали ожесточенные методы расправ с обеих сторон.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина выдала первые разрешения на эксгумацию тел жертв Волынской трагедии. Он назвал это "прорывом" в этом вопросе.

На базе Министерства культуры Украины и республики Польша были созданы группы по историческим вопросам. Они должны урегулировать в польско-украинских отношениях вопросы, связанные с правом на достойное захоронение жертв войн и репрессий.

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