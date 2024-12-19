'Верю, что все впереди': 15-летний Даниил из Богодухова после ранения прошел курс реабилитации Фонда Рината Ахметова

Это произошло летом в Богодухове. 15-летний Даниил находился в своей комнате, когда враг устроил обстрел. Обломки снарядов повредили окна и стены в его доме. Подросток получил ранение, последствия которого испытывают до сих пор. Фонд Рината Ахметова обеспечил Даниилу курс физической и психологической реабилитации в санатории в Закарпатье.

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"Очень спасибо Фонду за помощь в реабилитации. С каждым может случиться подобное в любой момент, так что такая поддержка важна. Мне в санатории понравилось все, здесь иначе себя чувствуешь", – рассказывает Даниил.

Первую помощь ему и его матери оказали соседи. Он был уверен, что руку просто порубило стеклом, но в больнице выяснилось, что обломок от кассетного боеприпаса прошел через его руку насквозь – операция и восстановление.

"После ранения сила в руке потерялась, я не могу поднимать что-нибудь тяжелое. Раньше я занимался в тренажерном зале. После реабилитации в санатории я хочу отметить Новый Год и сразу после праздника вернуться в спорт. Верю, что все еще впереди", – говорит Даниил.

Для участия в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" юные украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также имеют возможность развиваться и реализовать свои мечты. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра".

Оставить заявку можно по ссылке. Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0(800) 509 001.