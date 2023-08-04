Вернулся на щите: в боях на Донетчине погиб молодой защитник, который недавно женился. Фото

Защищая независимость Украины, в боях на восточном направлении фронта погиб воин-десантник Степан Криль из Львовской области. Он служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

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Только недавно 27-летний защитник женился. О потере известила Городоцкая территориальная громада (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В вечность отходят Герои… На щите вернется домой наш земляк, житель Мшаны Криль Степан Павлович (07.01.1996 г. р.)", – говорится в сообщении.

Парень был выпускником Межрегионального центра профессионально-технического образования художественного моделирования и дизайна г. Львова, где получил образование повара, повара-кондитера. В то же время он выбрал военное дело.

"Степан защищал нас с вами, еще со времени АТО и продолжал это делать и при полномасштабном вторжении", – сообщили на странице учебного заведения в Facebook.

Молодой патриот был солдатом легендарной 80-ки и оставался преданным Украине до последнего вздоха.

Воин погиб 1 августа 2023 года на Донетчине – получил повреждения в результате взрывов и осколков во время исполнения воинского долга.

У защитника остались любимая жена, с которой они только-только соединили сердца, а также родители, брат и сестра.

"Сочувствуем им в великом горе… Светлое Царство небесное Герою. Он будет жить вечно в нашей благодарной памяти", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время минометных обстрелов на фронте в Луганской области оборвалась жизнь 24-летнего Дмитрия Лашты – командира горно-патрульного взвода Национальной гвардии Украины. Воин был родом из Прикарпатья, он только недавно женился.

На войне погибла аспирантка кафедры уголовного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, сотрудница Национального агентства по предотвращению коррупции Юлия Шевченко. К ВСУ девушка присоединилась после начала полномасштабного вторжения России, она была невестой военного Тараса Сухенюка.

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