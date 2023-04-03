Вернулись в Мариуполь и развлекают россиян: часть труппы разрушенного Драмтеатра гастролирует в РФ

По России гастролирует Мариупольский драматический театр. Точнее та часть коллектива, которая согласилась работать в оккупированном и разрушенном городе, сотрудничать с захватчиками. Теперь они развлекают российских зрителей спектаклями, которые были поставлены еще до 24 февраля. В труппе есть как опытные актеры, так и студенты, которых взяли на вакантные места тех, кто не согласился выступать перед гражданами страны, которая разбомбила театр и убила жителей Мариуполя.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Используют старые спектакли

Месяц назад в России начались гастроли так называемого Мариупольского республиканского академического ордена Знак почета русского драматического театра. Так теперь называется коллектив, который остался в разрушенном городе и пошел на сотрудничество с оккупантами.

Основу коллектива составляют актеры, которые до начала полномасштабного вторжения работали в Мариупольском драмтеатре и даже пережили российскую бомбежку. Но теперь об этом они вспоминать не хотят. Также к коллективу присоединились молодые студенты из Мариуполя.

Спектакли "Водевили", "Золотой цыпленок" показали в десяти городах РФ. Правда, нужно отметить, что эти спектакли были поставлены на сцене Мариупольского театра еще до 24 февраля, а также к ним записаны песни в исполнении актеров, которые не пожелали работать на врага. Но это нисколько не смущает гастролеров.

Вернулись назад и гастролируют

Бывший актер театра и комендант бомбоубежища в помещении театра Сергей Забогонский, который сейчас живет в Таллинне, рассказывает, что его тоже звали на работу в этот театр.

"Часть актеров уехали из Мариуполя, живут на территории мирной Украины, в Европе. А часть вернулась в Мариуполь, там у них жилье, а некоторые и вовсе оттуда не выезжали. Например, наша старейшая актриса, у которой сыновья живут в России, они ее звали, но она не захотела покидать город. Сейчас она работает в этой труппе. Им предложили большие зарплаты – 80 тыс. рублей, это хороший заработок даже для Подмосковья. Меня тоже звали, Сергей Мусиенко звонил, спрашивал, держать ли для меня место. Но я отказался", – говорит Забогонский.

Актер Сергей Мусиенко лично собирал бывших коллег, приглашал поработать в этой труппе.

С гастролями по РФ ездит Наталья Квятковская, которая сначала выехала в Хмельницкий. В Хмельницком она некоторое время работала в местном театре, со слезами рассказывала о том, как разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, как она с детьми спасалась, бежала из города.

Но вскоре она вернулась в Мариуполь и теперь гастролирует по России. И с экранов российских телевизоров говорит о том, что "счастлива работать в родном городе, выступать на родном языке".

Вместе с ней работает режиссер и актриса Лариса Колесник, которая в одном из интервью российским СМИ заявила: "Очень хорошо, что мы остались русскими, какими мы были изначально".

Также на российских сценах выступает и Ольга Гриневич.

Часть актеров переживали ужасы бомбежки в Мариуполе, тоже находились в подвале театра. "Например, Наталья Гончарова, профессионал, хороший человек, получила серьезное ранение ноги, у нее буквально кусок мяса вырван. Мы в последний раз виделись с ней в Краснодарском крае, когда выезжали из Мариуполя. Но она вернулась назад и теперь работает там", – говорит Забогонский.

Распространяют ложь про взрыв в Драмтеатре

О том, что произошло 16 марта 2022 года в Драмтеатре, актеры рассказыват по-разному. Одни предпочитают эту тему обходить, а другие – напротив.

Например, бывший актер Дамир Сухов, который живет в Бердянске, рассказал российскому АиФ, что якобы здание театра подорвали изнутри, а не разбомбили российские самолеты. Собственно, он подтвердил лживую версию роспропаганды о том, что театр взорвали ВСУ.

По его словам, при взрыве крыша театра подскочила вверх. Также он распространял лживую версию о трупном запахе на развалинах театра – якобы это рыба, а не погибшие украинцы. По словам Сухова, замороженную рыбу привезли людям в театр, они ее не съели, вот и воняет.

"На самом деле Сухова 16 марта в здании театра не было, он выехал за день-два до этого. Я потом позвонил ему и спросил: "Дамир, а что это ты такое рассказываешь?" Он ответил: "Да мне позвонили журналисты по телефону, пять минут поговорили, а потом они все это сами написали, я не говорил этого". На самом деле это неправда. И то, что якобы военные были внутри, они нам привозили только продукты, один раз приезжали с журналистами на съемку. Дамир вообще лишь изредка поднимался на третий этаж покурить, все остальное время находился в подвале", – рассказывает Забогонский.

Он также говорит о том, что после трагедии давал свои показания Amnesty International. Рассказывал о том, что, по его мнению, в театре могли погибнуть примерно 50-70 человек. Однако в отчете этой организации прозвучала цифра 12.

"Я набрал этого парня, которому рассказывал, спросил, как так? Он сказал, что все мои слова указал в отчете и передал. А то, что озвучили, – это решение руководства их организации", – говорит Забогонский.

Судьба актеров

Часть коллектива Мариупольского театра сразу выехала в Закарпатскую область, там их приютили в Ужгородском театре.

Некоторые актеры устроились на работу в другие театры страны. Двое сейчас выступают в театре им. Ивана Франко в Киеве, а актриса Анна Нимайер, например, работает в Черкасском академическом музыкально-драматическом театре.

Сам Забогонский рассказывает, что пока работу по профессии ему в Европе найти не удалось. "В Чехии я немного поработал на заводе, но все-таки это не мое. Был в Риге, теперь пробую в Таллинне. Но вакансий для моего возраста нет, поэтому сейчас могу устроиться монтировщиком в театре. Хотя двоих молодых актеров тут взяли на работу по профессии", – рассказывает бывший комендант.