Верен делу Гитлера: что заимствовал Путин у нацистов для войны в Украине

Эксперты нашли некоторые общие черты между нападением нацистов на Советский Союз в 1941 году и началом активной фазы вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года. В частности, работа российской пропаганды на оправдание нападения совпадает с поступками немецких захватчиков более 80 лет назад.

Определенные аналогии можно найти еще в событиях восьмилетней давности, когда Россия аннексировала Крым. Результат этой оккупации сравним с захватом нацистами Судетской области Чехословацкой республики в 1938 году, говорится в исследовании Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Как и тогда, в 2014 году мир вместо решительного отпора захватчику, который хочет переписать международные законы и перекроить границы, "проглотил" это и перешел к политике задабривания. Однако, как тогда, так и сейчас это привело не к миру, а к еще более жестким агрессивным кровавым действиям. Дипломатия продемонстрировала неспособность остановить захватчика, не получающего достойного сопротивления.

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В 1941 году немецкая агентура распространяла ложные известия о возможном начале войны с СССР. Но многочисленные разведывательные данные советской агентуры игнорировались Кремлем, где опирались на полученные от Гитлера гарантии безопасности.

Еще в 2021 году на российских пропагандистских телеканалах и других медиа развернулась антиукраинская кампания с месседжами о необходимости "освобождения Украины" от "мифических националистов" и тому подобное. В информационное пространство Украины разными каналами осуществлялись вбросы по поводу возможного вторжения российских войск. Назывались разные даты, чтобы дезориентировать общество и руководство страны.

Первые военные действия, ракетные обстрелы Украины были совершены внезапно, утром очень коварным способом, как говорится, без объявления войны. Гитлеровские войска действовали теми же методами 22 июня 1941 года.

В преддверии вторжения нацистские военные подразделения проводили учения вблизи границ СССР, то же делали российские и белорусские войска у границ с Украиной в обоих союзных государствах.

Нацисты продвигали идею отличия арийцев от "низших людей". В частности, на территории России они пропагандировали освобождение порабощенных народов от ига россиян и евреев. В концепции путинской России относительно спецоперации в Украине продвигается мысль о различении на "плохих" и "хороших" украинцев, "бандеровцев и нацистов" и "нормальных, которые являются заложниками нацистского меньшинства".

Кроме созданных Россией республик ОРДЛО, уже в нынешней фазе войны ведутся попытки образования чего-то подобного на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. В частности, в Херсоне враг ведет разговоры о "референдуме" и переходе на расчеты в российских рублях. Таким же образом гитлеровские войска на оккупированных украинских территориях создавали "Рейхскомиссариат Украины" и "Дистрикт Галичину".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по мнению военного эксперта Олега Жданова, после провала плана относительно "маленькой победной войны" Путин начал искать козлов отпущения. В частности, в Кремле подозревают, что кто-то мог слить планы "молниеносного" наступления на Украину.

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