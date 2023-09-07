Вениславский рассказал, ограничат ли выезд из Украины для женщин на военном учете

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, которые с 1 октября 2023 года станут на воинский учет, после оформления документов получат статус военнообязанных. Во время действия военного положения к ним будут применяться те же правила выезда за границу, что и к военнообязанным мужчинам.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "РБК-Украина". Таким образом, согласно словам нардепа, отдельным категориям женщин могут ограничить выезд за границу.

Верховная Рада Украины внесла изменения в статью 1 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в 2022 году. Было предусмотрено, что на обязательный воинский учет должны быть поставлены женщины с медицинским/фармацевтическим образованием.

Во исполнение этого закона Кабмин издал постановление о порядке воинского учета. А Минобороны издало приказ о воинском учете женщин. Последний предусматривает, что с 1 октября женщины с медицинской или фармацевтической специальностью должны обязательно стать на учет.

"Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд – тогда да, они смогут уехать. Если нет – тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", – объяснил Вениславский.

Парламентарий добавил, что другие женщины, имеющие военно-учетные специальности, родственные военному делу, с 1 октября также могут стать на учет – по собственному желанию.

Политик также сказал, что расширять список специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, "на данный момент не планируется".

Как писал OBOZREVATEL, ранее адвокат Марина Бекало объяснила, что взятию на военный учет подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18-60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!