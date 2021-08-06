Венгерские волонтеры приехали на Закарпатье убрать мусор, который несут карпатские реки. Видео

На Закарпатье приехали волонтеры из Венгрии, чтобы убрать мусор на берегу Тисы. Дело в том, что река приносит отходы на территорию соседней страны, где их пытаются выловить из воды с помощью спецтехники.

Сюжет из Закарпатья журналистки Марьяны Пьецух был опубликован "Громадським" в четверг, 5 августа. Корреспондентка показала, как выглядит "мусорный коллапс" в регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что мусор из Украины приносит венграм постоянные убытки. В то же время жители украинских горных населенных пунктов жалуются: бытовые отходы просто некуда девать.

Через высокогорные грунтовые дороги к селам не доезжает мусороуборочная техника, если такая вообще есть.

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"А если техника туда и доезжает, все равно некоторые люди не хотят платить за услугу вывоза мусора. Они уже привыкли, что его можно просто выбросить на берег или в лес или сжечь", – сказано в сюжете.

При этом мусор на коммунальных полигонах хранится просто под открытым небом, так как его негде захоронить. Виной всему горная местность, и на склонах попросту нет полигонов, отвечающих экологическим и строительным нормам.

В регионе повсеместно возникают небольшие стихийные свалки, где можно встретить, наверное, все виды отходов.

Единственным выходом журналисты назвали организацию массовой вывозки мусора на сортировку.

"Тогда на вторичном сырье можно будет даже заработать, а неликвид отвозить на полигоны в другие области. Но средств на мусоросортировочные станции тоже нет", – отмечается в тексте.

Напомним, что Тиса смывает отходы из ближайших полигонов, из-за чего на реке образуются мусорные пробки. Уже несколько лет, как эта проблема вышла на международный уровень.

Осторожно, нецензурная лексика!

Как ранее писал OBOZREVATEL, тем временем в оккупированном Россией украинском Крыму для строительства трассы "Таврида" собрались срубить 7760 краснокнижных деревьев. Так строители хотят расчистить участок на территории между Севастополем и Ялтой.