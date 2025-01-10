Ведро с яйцами, лук для стрельбы и не только: в УЗ рассказали, что забывали пассажиры в поездах

В "Укрзалізниці" рассказали о самых необычных предметах, которые забывали в поездах пассажиры в 2024 году. Среди них – не только драгоценности, но и такой экзотический "багаж", как ведро с яйцами, лук для стрельбы и даже живой кот.

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Список находок, которые больше всего удивили сотрудников УЗ, обнародовали в Telegram-канале компании. Также там напомнили, как действовать пассажиру, если он обнаружил, что забыл что-то в купе или на вокзале.

В "Укрзалізниці" отметили: в прошлом году пассажиры обращались к железнодорожникам с просьбой помочь найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи 17 218 раз.

И порой утерянные предметы были настолько неожиданными, что удивляли даже опытных работников перевозчика.

Так, украинцы в течение года, в частности, забывали ведро с яйцами, лук для стрельбы, коробку с живыми бабочками (ни одна из них, поспешили заверить в УЗ, не пострадала), электрическую мясорубку, зеленую курточку для песика, мокрый купальник в пакете и даже живого кота.

Попадались и ценные вещи, как то памятный для владелицы бриллиантовый крестик с цепочкой или кошелек с 6 тыс. долларов.

"Обязательно проверяйте перед выходом из поезда наличие ценных вещей: наушников, павербанков, гаджетов, документов, кошельков, украшений, очков, книг, ключей, носков, зубных щеток, шуруповертов", – призвали пассажиров в компании.

Однако, даже если человек что-то и потерял, не стоит сразу отчаиваться: по данным УЗ, в 70% случаев потерянные вещи удается найти и вернуть пассажирам.

"Если вы все-таки что-то забыли – заполняйте заявку здесь", – рекомендуют в УЗ.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, какие скидки и льготы действуют в "Укрзалізниці". Так, пассажиры имеют много возможностей сэкономить на поездках благодаря льготам, программе лояльности и специальным скидкам на билеты. В частности, дешевле всего путешествовать во вторник и среду, а билеты на Интерсити+ лучше покупать за 15-20 дней до поездки, чтобы получить скидку в 10%.

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