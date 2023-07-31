Вечнозеленые растения, которые идеально подойдут для забора: топ-8 кустов и деревьев

Хозяева пытаются как можно лучше обустроить свой двор, используя для этого разные интересные методы. Все чаще люди предпочитают живые изгороди, несмотря на сложность ее создания.

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Забор из растений – это привлекательный и декоративный элемент ландшафтного дизайна. OBOZREVATEL собрал подборку вечнозеленых кустов, которые идеально подойдут для вашего двора.

При выборе растений необходимо обращать внимание на три фактора:

Измерьте участок, на котором хотите посадить кусты и выберите те растения, которые соответствуют размеру и форме забора. Высокие деревья обычно выбирают, чтобы отделить участок от соседей, а низкие – отделить разные места во дворе.

Обращайте внимание на скорость роста растения , потому что от этого зависит время создания забора. Быстро растущие растения нужно вовремя и регулярно обрезать.

, потому что от этого зависит время создания забора. Быстро растущие растения нужно вовремя и регулярно обрезать. Убедитесь, что кусты соответствуют условиям вашего участка. Потому что некоторые растения требуют почвы, хорошо пропускающей воду, а другие, наоборот, могут расти в обычной садовой почве. Также солнечный свет может навредить саженцам.

Самшит

Это растение придаст вашему саду элегантность и сдержанность. Кусты можно остричь до такой формы, которая вам нравится. Есть более чем 70 видов этого растения. Самшит имеет густые листья с голубым оттенком. Растение будет зеленым в течение всего года.

Это неприхотливые кусты, растущие на каменистых почвах, на опушках и темных лиственных лесах. Самшит – это идеальный выбор для создания разграничительных линий, бордюров и объемных форм.

Туя

Это хвойное растение чаще всего используется для создания живой изгороди. Плоские ветки своей формой напоминают чешуйки. Растению можно придавать любые формы, поэтому оно подойдет под разные стили.

Большинство сортов предпочитают хорошо увлажненные почвы. Недостаток влаги сразу же изменяет окрас туи. Чтобы растение хорошо развивалось, нужно выдержать определенное расстояние между деревьями. Живые изгороди рекомендуется делать на расстоянии друг от друга не менее 50 см.

Можжевельник

Можжевельник имеет много видов и сортов, прекрасно подходящих для заборов. Есть также и древовидные виды, которые вырастают до 10-15 метров в высоту, среднего размера дерева, кустарники и низкие виды.

Можжевельник высаживают в шахматном порядке, расстояние между растениями должно быть не менее 60 см. Для ограждения лучше выбирать конусообразные сорта можжевельника.

Кипарисовик

Это вечнозеленое хвойное дерево или кустарник. В зависимости от вида и сорта высота растений сильно различается и может изменяться от 0,5 м до 15-20 м у некоторых представителей. Кусты могут быть темно-зелеными, серо-голубыми, голубыми, изумрудными, желто-зелеными и золотистыми.

Кипарисовик нужно сажать на солнечном участке, где будет защита от северных ветров. Растение любит влажную почву с нейтральной или слегка кислой реакцией.

Плющ садовый

Эта лиана с красивыми листьями способна расти вертикально и горизонтально, прикрепляясь к опоре с помощью корней. В первый год плющ будет расти медленно, потому что сначала развивает свою корневую систему, но через 2-3 сезона закроет забор полностью.

Растение растет почти на любой почве, кроме глинистой, потому что она задерживает влагу и корни начинают гнить.

Тис

Высота растения может достигать 10-20 метров и хорошо держит форму, что идеально подойдет для забора. Сорта сильно различаются между собой и по высоте, и по скорости роста. Но большинство видов не любят прямой солнечный свет.

Почва должна быть легкой и питательной. Необходимо регулярно стричь кусты и редко поливать летом. В укрытиях на зиму нуждаются только молодые растения.

Ель

Ель – это отличный вариант для создания живой изгороди. Она прослужит долгое время и с каждым годом будет становиться все красивее. Забор защитит участок от ветра, уличной пыли, снега и снизит уровень шума.

Часто используют елку обычную. Это дерево адаптировано к климатическим условиям, поэтому не доставит вам особых хлопот. Ель прекрасно переносит затенение и хорошо растет на плодородных почвах. Саженцы следует высаживать в конце августа или апреля.

Сосна

Это дерево реже всего используют для создания забора. Но у сосны много преимуществ: хорошо переносит сильные морозы, летнюю жару, нетребовательна к почве и легко приживается на новом месте.

Сосну лучше сажать на солнечном участке, а неправильная обрезка может навредить растению. Идеальный возраст саженца для забора три года. Если сооружается изгородь из сосны обыкновенной, то в длину деревце не должно превышать пол метра.

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