Вебпорталу ПФУ 10 лет: как успешное ИТ-решение упростило жизнь более 13 млн граждан

Вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда начал работу в 2013 году и отмечает 10-летний юбилей. Он появился благодаря успешному сотрудничеству с украинской ИТ-компанией "Медирент", а многолетняя работа портала свидетельствует о качестве ИТ-разработки, подтверждая ее значение и пользу для граждан Украины.

О том, как возник вебпортал ПФУ и как упрощает сегодня жизнь украинским пенсионерам, читайте в материале OBOZ.UA.

Первой разработкой компании стала Автоматизированная система персонифицированного учета взносов на общеобязательное пенсионное страхование – электронная база данных со сведениями о заработной плате, взносах и стаже по каждому застрахованному лицу для ПФУ.

"Мы сотрудничаем с Пенсионным фондом с 1998 года. Наша компания работает над задачами по диджитализации пенсионной системы в Украине, чтобы сделать ее более удобной и прозрачной для граждан. В 2011 году мы начали работать над созданием Интегрированной комплексной информационной системы Пенсионного фонда (ИКИС), которая сегодня обеспечивает автоматизацию практически всех ключевых процессов Фонда. Она, по сути, выросла из системы персонифицированного учета и является платформой для всей пенсионной системы Украины", – Олег Шубенок, менеджер проектов компании "Медирент".

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Мощная информационная платформа ИКИС сегодня успешно обеспечивает прием, обработку заявлений на назначение/перерасчет, выплату пенсий, жилищных субсидий и ее интеграцию с другими государственными и общественными институтами. Сегодня в этой программе обрабатываются данные более 10 миллионов пенсионеров.

Следующим шагом стало создание современного цифрового инструмента, который упрощал бы жизнь граждан и позволял получать необходимую информацию и услуги по пенсионному обеспечению онлайн.

Так, в 2013 году появляется Вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, позволивший взаимодействовать с Фондом дистанционно.

Среди его основных преимуществ – легкая навигация, интуитивно понятный интерфейс и интерактивные элементы, обеспечивающие максимальный комфорт и доступность для пользователей.

Введение Вебпортала явилось лишь началом его развития и совершенствования. Постепенно портал претерпевал изменения и дополнения, чтобы отвечать потребностям пользователей и отвечать требованиям времени. Постоянно расширял свой функционал, предоставив гражданам возможность не только пересматривать свои пенсионные данные и получать информацию о законодательстве, но и проводить различные операции в электронном виде.

Чтобы обеспечить еще больший комфорт пользователей, в 2019 году команда Медирент разработала мобильное приложение Пенсионный фонд для платформ Android и iOS. Это позволило гражданам получить доступ к важной информации и услугам прямо со своих смартфонов, что особенно удобно для активных и мобильных граждан.

Сегодня Вебпортал – настоящий хит среди государственных вебресурсов. За 10 лет успешной работы Портал завоевал сердца более 13 миллионов граждан.

Вебпортал предоставляет услуги разным категориям пользователей, включая пенсионеров, работающих лиц, работодателей, специалистов банковских учреждений и различных государственных учреждений.

Для каждой категории пользователей разработан отдельный кабинет с определенными правами доступа и необходимым функционалом.

Что касается защиты информации, то Вебпортал предусматривает 6 способов входа, включая квалифицированную электронную подпись (КЭП), Интегрированную систему электронной идентификации ID.GOV.UA и Дія.Підпис.

Большая популярность веб-разработки также подтверждается поразительной статистикой ее использования. Каждый день тысячи граждан обращаются к порталу для получения необходимой информации и осуществления различных действий. Например, по информации от ПФУ за I квартал 2023 года, на Портале было сформировано более 1,72 млн справок с QR-кодом, подано 12,7 тыс. заявлений на назначение пенсии, 8,9 тыс. заявлений на перерасчет пенсии, 9, 8 тыс. анкет застрахованных лиц для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр застрахованных лиц, а также зарегистрировано 65,2 тыс. электронных обращений.

"Именно диджитализация и цифровизация могут дать человеку такие важные вещи как качество, скорость и возможность обслуживания независимо от места жительства, что особенно важно сейчас, в условиях военного положения. Поэтому Пенсионный фонд Украины сегодня развивает цифровые технологии по всем направлениям своей деятельности", - Председатель правления ПФУ Евгений Капинус.