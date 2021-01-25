Вдова убитого в 2017 году в Киеве депутата Госдумы России Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова, тайно вернулась из Украины в Россию.

Об этом сообщил российский канал НТВ, добавив, что певица якобы провернула для этого "настоящую спецоперацию". По словам авторов программы, близкие якобы отговаривали максакову от эмиграции в Украину еще 2016-м году, однако, она все равно решила уехать в Украину с мужем.

"Когда я решила, что уезжаю вместе с Денисом, мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала. Потом перезванивала и опять это слово: "Маша, опомнись!", – приводят слова певицы журналисты.

Издание отметило, что на днях она вылетела из Киева в Стамбул, там села в самолет на Москву, а 23 января борт приземлился во "Внуково".

Позже в интервью изданию "Гордон", сама Максакова заявила, что вернется в Киев сразу, как только пройдет экспертизу, назначенную судом по делу о похищении ее квартиры бывшим сотрудником Следственного комитета РФ Денисом Панаитовым. Она добавила, что в Киеве ее ждет сын.

"Надеюсь вернуться в середине февраля. Так что ждите меня с хорошими новостями. Я надеюсь, украинцы меня поймут. Речь идет не только о возврате собственности, но и о восстановлении справедливости, установлении важных обстоятельств. Как только я докажу, что Панаитов украл мою квартиру, я думаю, смогу возбудить против него и уголовное дело, а дальше нам всем будет чуть легче жить", – сказала певица.

Напомним, что Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда он направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского уголовного авторитета Юрия Василенко, фигуранта расследования убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, якобы могли скормить свиньям на ферме. Его похитили в Москве два года назад.