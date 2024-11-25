Вдохновлял на ускорение победы: во Львове умер политзаключенный, художник и писатель Иван Мигус. Фото

Умер украинский художник и писатель Иван Мигус, диссидент и политический заключенный сталинских концлагерей Мордовии, Сибири, Урала и Воркуты. Ему был 91 год.

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Львовский городской совет подтвердил трагическую новость 25 ноября. На официальном сайте пресс-служба сообщила, что парастас был назначен на вечер понедельника, а во вторник, 26 ноября, в 14:00 состоится чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). В 14:35 начнется общегородская церемония прощания на Площади Рынок.

Похоронят Ивана Мигуса на Лычаковском кладбище.

Мигус Иван Кириллович родился 17 июня 1933 года в селе Ульгивок Люблинского воеводства (Польша) в украинской семье. В 1946 году его семью принудительно переселили в УССР по программе "обмена населением".

В 1949 – 1955 годы отбывал заключение в исправительно-трудовых лагерях Мордовии и Урала по политическим мотивам. Второй раз был осужден на 13 лет за помощь в деятельности шестидесятников.

Он писал книги о пережитом, был художником, членом Львовского регионального общественно-культурного общества "Надсяння", дипломантом журналистской премии им. Петра Полтавы (2017 год).

У Мигуса были две дочери и сын.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября умер Аркадий Штыпель – поэт, переводчик, критик и член общественной организации PEN Ukraine. Ему был 81 год.

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