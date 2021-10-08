Важный сигнал для власти: сколько украинцев не знает правды о Бабьем Яре – опрос

Подавляющее большинство украинцев не знает всей правды о трагедии в Бабьем Яру. И почти все они хотели бы узнать, что на самом деле происходило в этом месте, которое стало известным на весь мир. И это является важным сигналом для власти.

Об этом сказал украинский журналист Савик Шустер в своей программе "Свобода слова Савика Шустера". Он повторил опроса, который проводил 5 лет назад и сравнил результаты.

"6 октября в Киеве на самом высоком уровне отметили день памяти трагедии Бабьего Яра. 80 лет назад в оккупированной нацистами столице Украины 33 771 еврей были уничтожены за 2 дня. Эту церемонию показывали, о ней писали и говорили практически все. Но ровно 5 лет назад подобную церемонию с таким же массовым освещением в СМИ мы обсуждали в студии "Свобода слова". Тогда я задал украинцам 2 вопроса: знаете ли вы всю правду о трагедии Бабьего Яра. Тогда 91% сказали, что не знают. Хотите ли вы знать, нужно ли вам знать всю правду о Бабьем Яре – на этот вопрос 91% сказали "да", – рассказал Шустер.

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Ведущий задал те же два вопроса сегодняшней студии. На этот раз результаты были такими: 94% украинский считают, что знают всей правды о Бабьем Яре, и 97% хотят узнать эту правду.

"Не многие изменилось", – констатировал Шустер, комментируя очень небольшую осведомленность украинцев с событиями того времени.

Но то, что такой большой процент земляков хотели бы узнать правду о том, что происходило в Бабьем Яру 80 лет назад – это важный сигнал для действующей власти, отметил Савик Шустер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бабьем Яру в Киеве 6 октября состоялась церемония памяти к 80-й годовщине массового расстрела евреев. В этот день там открыли "Хрустальную стену плача", а на мероприятии выступили президенты Израиля, Германии и Украины.