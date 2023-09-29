'Важно помнить': Зеленский и главный раввин Украины почтили память жертв трагедии Бабьего Яра. Фото

В пятницу, 29 сентября, в Украине чествуют 82-ю годовщину трагедии, которая произошла в 1941-1943 годах в урочище Бабий Яр. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский и главный раввин Украины почтили память жертв Холокоста в Бабьем Яру в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный раввин Украины. Во время немецкой оккупации Киева в этом месте было расстреляно около 34 тысяч евреев.

"Трагедия Холокоста оставляет глубокий след в сердцах многих, потери необратимы и болезненны, и важно помнить о тех, кто потерял свою жизнь в те черные дни. Я благословил Президента Украины на этом святом месте и пожелал ему, в канун праздника Суккот, крепости духа, вдохновения и Божьей опеки для всего украинского народа", – говорится в сообщении раввина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно в последние дни сентября Киев и вся Украина чтят память жертв расстрелов в Бабьем Яру. В 1941 году, только оккупировав украинскую столицу, нацисты совершили здесь огромное преступление, всего за два дня (29-30 сентября) убив более 30 тысяч евреев. Массовые казни продолжились и после этого. Всего здесь погибли более 100 тысяч человек, половина из которых были евреями.

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