'Ваш голос слышат и прислушиваются к нему': Зеленский в канун Рождества и Хануки встретился с представителями Всеукраинского совета церквей.

В понедельник, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Это произошло в канун Рождества и Хануки.

Видео дня

Детали встречи рассказали в офисе президента. Он поблагодарил всех, кто молится за поддержку людей, за украинцев и украинок, за тех, кто на фронте, и тех, кого с нами уже нет.

"Ваш голос слышат и прислушиваются к нему как в Украине, так и за рубежом, где Россия пытается использовать свои церковные структуры для влияния на политику и пропаганды войны. Имеем и дальше вместе приближать мир", - сказал Владимир Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил капелланов, которые поддерживают защитников и защитниц на фронте, и выразил надежду на то, что военное капелланство будет развиваться и дальше.

Глава государства подчеркнул, что роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций важна для адвокации Украины в мире. Ведь РФ пытается использовать церковь для влияния по мнению украинцев, которые из-за войны выехали за границу.

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний поблагодарил Владимира Зеленского за содействие в принятии закона о защите духовной независимости. Он подчеркнул, что представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций доносят правду об Украине за границей и борются с российской пропагандой.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав поблагодарил президента за то, что в плане внутренней устойчивости речь идет отдельно о деятельности Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Он также отметил, что украинские дипломатические учреждения и религиозные организации должны вместе поддерживать временно находящихся за рубежом украинцев.

Президент Украинского Библейского общества Григорий Комендант, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк и старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Анатолий Козачок отметили, что участие религиозных организаций также важно для отстаивания интересов Украины за рубежом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения мира необходима сила, ведь "Москва слов не понимает". Он подчеркнул, что Украина готова приложить все усилия для того, чтобы принудить Россию к миру и ответственности за ее преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, президент рассказал, что на фронте в Курской области РФ, по предварительным данным, погибли и получили ранения более 3 тысяч военных из Северной Кореи. Есть риски опрокидывания дополнительных подразделений и военной техники из КНДР, на что будут ощутимы ответы Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале и Viber. Не ведитесь на фейки!