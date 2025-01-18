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Варианты вас удивят: как на украинском еще можно назвать горизонт

Юлия Потерянко
Общество
2 минуты
489
Варианты вас удивят: как на украинском еще можно назвать горизонт

Украинский язык удивляет тех, кто изучает его, как иностранный, богатством своих синонимических рядов. Однако способен он преподносить сюрпризы и тем, кто имеет большой опыт его использования.

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К примеру, сколько синонимов слова "горизонт" вы можете назвать? OBOZ.UA изучил словари и готов назвать их все.

Начнем с того, что само слово "горизонт" имеет сложное происхождение и добиралось до украинского из греческого через латынь, а затем польский или немецкий. С самого начала это существительное было образовано от греческих слов, обозначающих границу или предел. А затем он получил несколько значений.

Первое из них – это часть земной поверхности, которую можно видеть на открытой местности. Также горизонтом называют линию, визуально отделяющую землю от неба. А еще это может быть часть неба, которая на открытой местности как бы касается земли.

В переносном смысле горизонтом называют круг знаний и интересов человека, его кругозор. Или сферу действий и возможностей. Также это слово обозначает высоту воды в водоеме или толщу горных пород, для которой характерны определенные признаки. Как видим, во всех значениях речь идет об определенных границах.

Варианты вас удивят: как на украинском еще можно назвать горизонт

Однако от значения слова "горизонт" зависит ряд синонимов, которые можно использовать вместо этого. Так, если мы говорим о видимом на открытой местности пространстве, то варианты будут следующие:

  • видноколо (поэт.)
  • виднокрай (поэт.)
  • виднокруг (поэт.)
  • виднокіл (поэт.)
  • виноколо (поэт., реже)
  • крайнебо
  • круговид
  • кругогляд (реже)
  • кругозір (реже)
  • небокрай (как прилегающая к земле часть небесного пространства)
  • небосхил
  • обрій
  • овид (реже)

Когда мы описываем условный предел между небом и землей, список несколько меняется:

  • видноколо (поэт.)
  • виднокрай (поэт.)
  • виднокруг (поэт.)
  • виднокіл  (поэт.)
  • виноколо (поэт., реже)
  • обрій
  • пруг

Когда нам нужно сказать о широте взглядов человека, то синонимами к "горизонту" будут:

  • круговид (разм.)
  • кругоглядр (разм.)
  • кругозір
  • обрій

На горизонт воды можно сказать "позем". А на горизонт горных пород, например, в шахте "поверх". Вот настолько богат украинский язык.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие синонимы называется месяцем января.

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