Варианты вас удивят: как на украинском еще можно назвать горизонт

Украинский язык удивляет тех, кто изучает его, как иностранный, богатством своих синонимических рядов. Однако способен он преподносить сюрпризы и тем, кто имеет большой опыт его использования.

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К примеру, сколько синонимов слова "горизонт" вы можете назвать? OBOZ.UA изучил словари и готов назвать их все.

Начнем с того, что само слово "горизонт" имеет сложное происхождение и добиралось до украинского из греческого через латынь, а затем польский или немецкий. С самого начала это существительное было образовано от греческих слов, обозначающих границу или предел. А затем он получил несколько значений.

Первое из них – это часть земной поверхности, которую можно видеть на открытой местности. Также горизонтом называют линию, визуально отделяющую землю от неба. А еще это может быть часть неба, которая на открытой местности как бы касается земли.

В переносном смысле горизонтом называют круг знаний и интересов человека, его кругозор. Или сферу действий и возможностей. Также это слово обозначает высоту воды в водоеме или толщу горных пород, для которой характерны определенные признаки. Как видим, во всех значениях речь идет об определенных границах.

Однако от значения слова "горизонт" зависит ряд синонимов, которые можно использовать вместо этого. Так, если мы говорим о видимом на открытой местности пространстве, то варианты будут следующие:

видноколо (поэт.)

виднокрай (поэт.)

виднокруг (поэт.)

виднокіл (поэт.)

виноколо (поэт., реже)

крайнебо

круговид

кругогляд (реже)

кругозір (реже)

небокрай (как прилегающая к земле часть небесного пространства)

небосхил

обрій

овид (реже)

Когда мы описываем условный предел между небом и землей, список несколько меняется:

видноколо (поэт.)

виднокрай (поэт.)

виднокруг (поэт.)

виднокіл (поэт.)

виноколо (поэт., реже)

обрій

пруг

Когда нам нужно сказать о широте взглядов человека, то синонимами к "горизонту" будут:

круговид (разм.)

кругоглядр (разм.)

кругозір

обрій

На горизонт воды можно сказать "позем". А на горизонт горных пород, например, в шахте "поверх". Вот настолько богат украинский язык.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие синонимы называется месяцем января.

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