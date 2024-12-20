Вариант не один: как назвать по-украински 'полотенцесушитель'

Используя привычные для себя бытовые предметы, мы можем даже не догадываться, какое правильное название они имеют в украинском языке. Для примера возьмем отопительный прибор для ванных комнат, на котором часто сушат полотенца.

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Украинцы, долгое время говорившие на русском языке, без проблем вспомнят слово "полотенцесушитель". Но как правильно его перевести? В голову приходит вариант "рушникосушарка".

Такой вариант фиксирует Википедия. Аналогичное название раздела можно найти в каталогах строительных и сантехнических магазинов. Онлайн-энциклопедия также предлагает более простое название – "рушникосушка". Однако обе версии звучат очень громоздко и непросто для произношения. Более того, ни одно из этих слов не внесено в словари украинского языка.

Более простые и комфортные на речи и письме варианты предложил на своей Facebook-странице языковед и педагог, популяризатор украинского языка Александр Авраменко. "Наш язык имеет несколько лаконичных и естественных синонимов: "сушарка", "змійовик" и "зміївка", – написал он.

Однако здесь следует внести несколько уточнений. Словом "сушарка" толковый словарь называет любое устройство, для сушки чего-либо или удаления влаги из чего-либо, а также помещение, предназначенное для сушки чего-либо. То есть, в сущности, это более широкое понятие. Которое, впрочем, будет вполне уместно в этом смысле.

Лексему "змійовик" словари тоже фиксируют. И первым значением подают именно "спиралевидно или зигзагообразно изогнутая труба для поверхностного теплообмена". То есть это слово тоже вполне присуще украинскому языку и используется именно в нужном нам значении. Вариант "зміївка" же в словарях найти не удается, однако его можно расценивать как разговорный вариант "змійовика" и употреблять в речи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский язык слово "финтифлюшка".

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