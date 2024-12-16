Как перевести на украинский знакомое с детства слово 'финтифлюшка'

Многие украинские слова были "репрессированы" или искусственно заменены на русские. Именно для того, чтобы возродить язык, нужно регулярно обновлять словарный запас, находить и вводить в употребление забытые слова.

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Языковед Александр Пономарев в свое время объяснял, что у знакомого с детства слова "финтифлюшка" есть отличный украинский аналог. Как перевести эту интересную лексему – читайте в материале.

Ученые проанализировали Толковый словарь и "Украинский лексикон конца XVIII – начала XXI века", и пришли к выводу, что лексикон нашего языка богаче, чем считали ранее. Объем слов может достигать более миллиона.

Конечно, если исключить старые термины и флексии (способ образования форм слов путем замены окончаний или звуков основания), можно заключить, что современный язык имеет около 256 тысяч слов.

Поэтому профессор Пономарев неоднократно отмечал, что ошибочно считать украинский язык беднее русского.

Обратимся, например, к слову "финтифлюшка".

Его следует переводить как "витребенька".

"Витребеньки" – это выдумки, прихоти, прихоти.

Есть и другое значение. "Витребеньки" – это то, что не имеет практического значения и обычно служит для украшения

Это слово часто можно встретить у классиков литературы.

Доти не відчепиться [хазяїн], поки аж жінка не заплаче... - тоді він.. пожалує її, і обіцяє купити якусь там витребеньку нову (Марко Вовчок).

В фольклоре можно встретить и такое объяснение: "витребеньки" – это блюда или напитки, приготовленные необычным способом, или приправы к ним.

Їли Буханчики пшеничні, білі, Кислиці, ягоди, коржі І всякі-разні витребеньки (Іван Котляревський).

Тягни нам цілого барана. Та горілки, та не з озюмом та всякими там витребеньками, а чистої, щоб грала, як скажена (Олександр Довженко).

Если же говорим о легкомысленной женщине, можно использовать слова "вітрогонка" и "шелихвістка".

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