'Вам от нас не убежать': в ВСУ показали, как уничтожают вражескую технику на Харьковщине. Видео

Украинские военные продолжают давать отпор оккупантам. На этот раз ВСУ уничтожили вражескую технику в пригороде Харькова.

Эффектное видео опубликовано в Telegram-канале комбата Сергея Чили Величко. Он обратился к солдатам страны-агрессора и напомнил, что им от украинских защитников не убежать.

"Мы вас видим. Мы следим за вами. Вам от нас не убежать", – сказано в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы отдельного отряда спецназа НГУ "Азов" разгромили спецназ ГРУ РФ. Оккупанты, приехавшие убивать украинцев из Кабардино-Балкарской республики, вернутся домой грузом "200".

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