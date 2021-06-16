58 лет назад Терешкова на "Востоке-6" вылетела на орбиту: как девочка из села стала первой женщиной-космонавтом

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Валентина Терешкова

Ровно 58 лет назад, 16 июня 1963 года, Валентина Терешкова совершила полет в космос на корабле "Восток-6", став первой в мире женщиной-космонавтом. "Эй! Небо! Сними шляпу!" – сказала она перед стартом, цитируя Маяковского.

Полет Терешкова перенесла довольно тяжело, хотя ей удалось штатно сориентировать и посадить корабль. О том, кому принадлежала идея отправить в космос женщину, почему ею стала именно Терешкова и как проходил исторический полет, рассказывает OBOZREVATEL.

Валентина Терешкова 58 лет назад стала первой в мире женщиной-космонавтом
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Кто решил отправить женщину в космос

После первых успешных полетов в космос глава Совета главных конструкторов СССР Сергей Королев предложил отправить в космос женщину-космонавта. В 1962 году стартовал отбор кандидатур для этой миссии.

Во время отбора учитывались такие критерии: парашютистка, возраст до 30 лет, рост до 170 см, вес до 70 кг. Из сотен претенденток выбрали пятерых: Татьяна Кузнецова, Жанна Еркина, Ирина Соловьева, Валентина Пономарева и Валентина Терешкова.

Сразу после принятия в отряд космонавтов Терешкову вместе с остальными девушками призвали на срочную военную службу в звании рядовых.

Валентина Терешкова на трибуне Мавзолея 22 июня 1963 года
Валентина Терешкова – потерявшая отца девочка из деревни

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Ярославской области России. Ее родители были выходцами из Беларуси; отец пропал без вести на советско-финской войне, когда Валентине было два года.

После семи классов, чтобы помочь семье, Терешкова пошла работать на завод, училась в вечерней школе. В юности будущая космонавтка увлекалась игрой на домре, а с 1959 года занималась парашютным спортом (выполнила 163 прыжка).

Валентина Терешкова. Марка СССР, 1969 год
Почему именно Терешкова стала первой женщиной-космонавтом

В ноябре 1962 года Валентина Терешкова на "отлично" сдала выпускные экзамены по общекосмической подготовке. При выборе претендентки, кроме успешного прохождения подготовки, важными были и политические моменты.

Так, Терешкова была из рабочих, тогда как, к примеру ее конкурентки Пономарева и Соловьева – из служащих. Также сыграло роль то, что отец Терешковой погиб во время советско-финской войны (когда после полета Терешкову спросили, чем СССР может ее отблагодарить за службу, она попросила найти место гибели ее отца).

Юрий Гагарин и Валентина Терешкова

Кроме того, руководство учитывало способность кандидаток вести активную общественную работу: встречаться с народом, ездить по миру с выступлениями, восхваляя преимущества советского строя.

Именно по этим соображениям Терешкова была назначена основным кандидатом на полет. При этом по результатам медицинского обследования и теоретической подготовки она получила последнее место.

Полет Терешкова перенесла довольно тяжело
Как проходил полет Терешковой

Первый полет женщины в космос состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле "Восток-6". Полет продолжался двое суток 22 часа 50 минут. Старт произошел на Байконуре.

Одновременно на орбите находился космический корабль "Восток-5", который пилотировал космонавт Валерий Быковский. Во время первого оборота, когда "Восток-6" прошел в пяти километрах от "Востока-5" – максимально близко – между кораблями было установлена прямая радиосвязь.

Полет Терешкова перенесла довольно тяжело. Доктор медицинских наук В. Яздовский, который отвечал за медицинское обеспечение космической программы, вспоминал: "Терешкова переговоры с наземными станциями вела вялые. Она резко ограничила свои движения. Сидела почти не двигаясь. У нее были явные признаки ухудшения состояния здоровья вегетативного характера".

Терешкова сделала 48 оборотов вокруг Земли

Тем не менее, Терешкова сделала 48 оборотов вокруг Земли, почти трое суток пробыв в космосе. В течение этого времени она вела бортовой журнал и делала снимки горизонта, которые впоследствии использовались для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. Завершив полет, ее "Восток-6" штатно приземлился в Алтайском крае.

Именно по этой причине следующий полет женщины в космос, Светланы Савицкой, состоялся лишь спустя 19 лет. С 16 июня 1963 года, сразу после полета, Валентина Терешкова стала инструктором-космонавтом 1-го отряда и была на этой должности до 14 марта 1966 года. После полета она и дальше проходила подготовку в отряде космонавтов, но большую часть времени стала отдавать общественной работе.

После своего полета большую часть времени Терешкова стала отдавать общественной работе
Терешкова-политик

Как известно, в 2014 году Валентина Терешкова как депутат Госдумы России проголосовала за аннексию Крыма.

А в марте 2020 года она предложила убрать ограничения по количеству президентских сроков в Конституции России и "обнулить" их после принятия поправок.

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