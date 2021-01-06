Вакцина для избранных? Как Украина попала в скандал из-за COVID-19

Пандемия COVID-19 изменила мир. Напомнила, что вирус не учитывает цвет кожи, социальный статус или материальное положение. Что богатые, знаменитые и влиятельные могут заболеть и умереть так же, как и бедные. И что есть вещи, которые нельзя купить: жизнь, здоровье, а с недавних пор – еще и вакцину вне очереди.

Но если весь мир придерживается запланированной очередности в вакцинации – в Украине это только декларируют. Ведь пока рядовые граждане болеют и умирают, потому что правительство не смогло вовремя договориться с производителями и закупить вакцины, а в бюджете на их закупку заложены копейки, сами власть имущие уже подпольно вакцинируются.

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Вакцина для избранных

Официально украинские власти неоднократно заявляли: в первую очередь прививки получат представители наиболее уязвимых категорий граждан: медики, люди от 60 лет и старше или те, кто имеет серьезные хронические заболевания. Бесплатные вакцины первоочередно, согласно обещаниям власти, также будут получать военные, участвующие в ООС, соцработники и учителя, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, персонал и жители домов престарелых, силовики и лица, содержащиеся в местах лишения свободы и следственных изоляторах, а также работники таких учреждений.

Однако на практике, в условиях фактически проваленной программы государственной вакцинации, украинские власть имущие предлагают не защиту, а обещания защиты. Даты вероятного начала вакцинации постоянно меняются и сейчас речь идет о том, что первые прививки, в лучшем случае, граждане Украины начнут получать в начале весны.

При этом, по информации политика и бизнесмена Михаила Бродского, 29 или 30 декабря в Украину тайно была завезена партия вакцины Pfizer, которую предположительно без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций" под "прикрытием" паспорта кого-то из нардепов. Бродский, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в течение недели после этого премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель медицинского комитета в Верховной Раде Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов посещали клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", где они, скорее всего, получили первые инъекции. Примечательно, что за двухэтапную вакцинацию платят по 2,5 тысячи евро, тогда как в Европе стоимость одной дозы вакцины колеблется в пределах 15 евро.

По информации Бродского, одним из организаторов этой циничной акции является господин Радуцкий – вероятно, именно из-за него в этой истории оказалась задействована клиника "Медиленд".

Более того, пока тысячи украинцев умирают от вызванных COVID-19 осложнений, организаторы "блатной вакцинации" ограждают себя от заражения, а также наживаются на подпольных вакцинах. Источники Бродского уверяют, что скандально известный бизнесмен Павел Фукс прямо сейчас вместе с Радуцким предлагают депутатам, политикам и богачам или купить себе защиту за большие деньги, или получить прививку вместо традиционных взяток.

Бродский призвал Шмыгаля и Радуцкого опровергнуть полученную им информацию – и сдать тесты на антитела. И в случае, если факт тайной вакцинации подтвердится – уйти в отставку, как сделали бы чиновники такого уровня в цивилизованных странах.

Однако ответа на обвинения от большинства фигурантов украинского скандала сих пор нет. Нечто похожее на реакцию выдал лишь Шмыгаль, который в своем Твиттере написал, что "поручил МОЗ и МВД проверить информацию относительно возможного подпольного вакцинирования препаратами неизвестного происхождения" и посоветовал украинцам мыть руки.

А что в мире?

Напуганные богачи по всему миру готовы платить бешеные деньги за возможность получить прививку и обезопасить себя от заражения. В старом, доковидном мире, им бы это удалось без проблем. В мире новом национальные правительства строго контролируют, чтобы вакцину прежде всего получили не те, у кого больше денег, а те, у кого выше риски не пережить болезнь.

В перечень людей, имеющих право на первоочередное получение вакцины, практически везде входят медики, контактирующие с больными, учителя и полицейские, которые не могут "пересидеть" опасность дома, а также пожилые и больные люди.

В Великобритании ход вакцинации контролирует Национальная служба здравоохранения (NHS). Приоритет имеют жители и персонал домов престарелых, а также социальные работники и медики. Богачи готовы платить тысячи фунтов стерлингов за инъекции вне очереди, однако они получают отказ даже в частных больницах.

В конце декабря 2020 врач Рошан Равиндран, имеющий собственную частную клинику в городе Уимслоу в графстве Чешир, рассказал журналистам The Sunday Times, что некоторые клиенты предлагали ему по 2 тысячи долларов за внеочередные инъекции. У части из них вирус уже забрал близких. Однако Равиндран на подобные предложения ответил категорическим отказом. При этом он заявил, что уже через несколько месяцев в частных больницах могут появиться "частные" вакцины. Некоторые из них уже выставляют за такие прививки цену до 20 тысяч фунтов стерлингов.

Пока же в Великобритании раздобыть вакцину не помогут ни деньги, ни титулы. И даже королева Елизавета II с супругом терпеливо ждут своей очереди на получение прививки.

В США, где мощности американских производителей вакцин (включая Pfizer и Moderna) работают прежде всего на обеспечение необходимым количеством доз самих американцев, до конца февраля планируется вакцинировать около 100 миллионов граждан (40% взрослого населения страны). Однако даже в Штатах была прописана очередность проведения прививок. В каждом штате право определять приоритетность оставили на рассмотрение губернаторов. Но есть и общенациональные рекомендации по первоочередной прививке пожилых людей и работников системы здравоохранения – прежде всего тех, кто задействован в борьбе с коронавирусом.

Одним из первых инъекцию публично получил новоизбранный президент США Джозеф Байден. Он заявил, что "не хотел бы лезть без очереди", однако вакцинировался, чтобы убедить сограждан в безопасности препарата. А вот генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что будет вакцинироваться только тогда, когда до него дойдет очередь.

Такая или похожая ситуация – и в странах Евросоюза. Впрочем встречаются и исключения. К примеру, на днях громкий скандал разгорелся в Польше.

У наших западных соседей вакцинация стартовала 27 декабря. Ее проводили прежде всего для медиков. Но уже через несколько дней выяснилось, что под видом медперсонала инъекции получили местные "богатые и знаменитые": актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, сатирик Кшиштоф Матерна, программный директор ТВН Эдвард Мищак, актер и певец Михал Байор, а также бывший вицепремьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер.

Согласно сообщению TVN24, всего в Варшавском медицинском университете (WUM) прививки получили 18 человек, не входящих в первую очередь вакцинации. Когда об этом стало известно, в университете попытались оправдаться, мол, прививки знаменитостям делали за счет дополнительных доз вакцины, которые были переданы WUM государственным управлением материальных резервов, что в ведомстве впоследствии опровергли. Отреагировали на это событие и в высших властных кабинетах Польши. Премьер Матеуш Моравецкий назвал ситуацию "настоящим скандалом". А президент Польши Дуда в интервью изданию Роlsatnews отметил, что осуждает "хитрецов" и сам намерен вакцинироваться согласно очереди.

В польском министерстве здравоохранения начали проверку того, как в WUM распределяли вакцины. И установили факт умышленного нарушения сотрудниками университета Национальной программы иммунизации. Известных людей зарегистрировали как немедицинский персонал, работающий в больнице, – объяснял после завершения первого дня проверки министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. Поэтому MUW грозит минимум штраф в размере 25 000 злотых (эквивалент 1,9 млн грн).

И, в отличие от Украины, в Польше вследствие этого скандала, скорее всего, полетят не посты в соцсетях, а головы. А как будет у нас?