Вакцина для обраних? Як Україна потрапила в скандал через COVID-19

Пандемія COVID-19 змінила світ. Нагадала, що вірус не зважає на колір шкіри, соціальний статус чи матеріальні статки. Що багаті, знамениті та впливові можуть захворіти й померти так само, як і бідні. І що є речі, які не можна купити: життя, здоров’я, а віднедавна – ще й вакцину поза чергою.

Та якщо весь світ дотримується запланованої черговості у вакцинуванні – в Україні це лише декларують. Адже поки пересічні громадяни хворіють та помирають, бо уряд не спромігся вчасно домовитися з виробниками й закупити вакцини, а в бюджеті на їх закупівлю виділені копійки, самі можновладці вже підпільно вакцинуються.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вакцина для обраних

Офіційно українська влада неодноразово заявляла: передусім щеплення отримають представники найбільш вразливих категорій громадян: медики, люди від 60 років і старші або ті, хто має серйозні хронічні захворювання. Безкоштовні вакцини найпершими, згідно з обіцянками влади, отримуватимуть військові, що беруть участь в ООС, соцпрацівники та вчителі, які постійно контактують з великою кількістю людей, персонал та мешканці будинків для літніх людей, силовики та особи, що утримуються в місцях обмеження волі й слідчих ізоляторах, а також працівники таких установ.

Проте на практиці, в умовах фактично проваленої програми державної вакцинації, українцям можновладці пропонують не захист, а обіцянки захисту. Дати ймовірного початку вакцинування постійно змінюються і наразі йдеться про те, що перші щеплення, у кращому разі, громадяни України почнуть отримувати на початку весни.

При цьому, за інформацією політика та бізнесмена Михайла Бродського, 29 чи 30 грудня в Україну таємно було завезено партію вакцини Pfizer, яку ймовірно без розмитнення пронесли через "Зал офіційних делегацій" під "прикриттям" паспорта когось із нардепів. Бродський, посилаючись на власні джерела, повідомив, що впродовж тижня після цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова медичного комітету в Верховній Раді Михайло Радуцький та низка народних депутатів відвідували клініку пластичної хірургії та косметології "Меділенд", де вони, найвірогідніше, отримали перші ін’єкції. Показово, що за двоетапне вакцинування платять по 2,5 тисячі євро, тоді як у Європі вартість однієї дози вакцини коливається в межах 15 євро.

За інформацією Бродського, одним із організаторів цієї цинічної акції є пан Радуцький – імовірно, саме через нього у цій історії виявилась задіяна клініка "Меділенд".

Ба більше: поки тисячі українців помирають від викликаних COVID-19 ускладнень, організатори "блатного вакцинування" убезпечують себе від зараження, а також наживаються на підпільних вакцинах. Джерела Бродського запевняють, що скандально відомий бізнесмен Павло Фукс просто зараз разом з Радуцьким пропонують депутатам, політикам та багатіям або купити собі захист за великі гроші, або отримати щеплення замість традиційних хабарів.

Бродський закликав Шмигаля й Радуцького спростувати отриману ним інформацію – і здати тести на антитіла. І в разі, якщо факт таємного вакцинування підтвердиться, – піти у відставку, як зробили б посадовці такого рівня у цивілізованих країнах.

Однак відповіді на звинувачення від більшості фігурантів українського скандалу досі нема. Щось схоже на реакцію видав лише Шмигаль, який у своєму Твіттері написав, що "доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію щодо можливого підпільного вакцинування препаратами невідомого походження" та порадив українцям мити руки.

Трохи пізніше з'явилася реакція президента Володимира Зеленського.

"Якщо хтось дійсно додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція повинна бути максимально жорсткою", – заявив Зеленський і доручив СБУ та іншим правоохоронним органам провести розслідування.

А що в світі?

Налякані багатії по всьому світу готові платити шалені гроші за можливість отримати щеплення й убезпечити себе від зараження. У старому, доковідному світі, їм би це вдалося без проблем. У світі новому національні уряди суворо контролюють, аби вакцину насамперед отримали не ті, в кого більше грошей, а ті, в кого вищі ризики не пережити хворобу.

До переліку людей, що мають право на першочергове отримання вакцини, практично скрізь входять медики, що контактують з хворими, вчителі та поліцейські, які не можуть "пересидіти" небезпеку вдома, літні й хворі люди.

У Великобританії вакцинування контролює Національна служба охорони здоров’я (NHS). Пріоритет мають мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, а також соціальні працівники та медики. Багатії готові платити тисячі фунтів стерлінгів за щеплення поза чергою. Однак отримують відмову навіть у приватних лікарнях.

Наприкінці грудня 2020 року лікар Рошан Равиндран, що має власну приватну клініку в місті Вімслоу в графстві Чешир, розповів журналістам The Sunday Times, що деякі клієнти пропонували йому по 2 тисячі доларів за позачергові ін’єкції. У частини з них вірус уже забрав близьких. Однак Равиндран на подібні пропозиції відповів категоричною відмовою. Водночас він заявив, що вже за кілька місяців у приватних лікарнях можуть з’явитися "приватні" вакцини. Деякі з них уже оприлюднюють ціну за такі щеплення до 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Поки ж у Великобританії роздобути вакцину не допоможуть ні гроші, ні титули. І навіть королева Єлизавета ІІ з чоловіком терпляче чекають своєї черги на отримання щеплення.

У США, де потужності американських виробників вакцин (включно з Pfizer та Moderna) працюють насамперед на забезпечення необхідною кількістю доз самих американців, до кінця лютого планують вакцинувати близько 100 мільйонів громадян (40% дорослого населення країни). Проте навіть у Штатах була прописана черговість проведення щеплень. У кожному штаті право визначати пріоритетність залишили на розгляд губернаторів. Однак є і загальнонаціональні рекомендації щодо першорядного щеплення літніх людей та працівників системи охорони здоров’я – передусім тих, хто задіяний у боротьбі з коронавірусом.

Одним із перших ін’єкцію публічно отримав новообраний президент США Джозеф Байден. Він заявив, що "не хотів би лізти поза чергою", однак вакцинувався, щоб переконати співгромадян у безпечності препарату. Натомість генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцинуватиметься лише тоді, коли до нього дійде черга.

Така чи схожа ситуація – і в країнах Євросоюзу. Втім трапляються й винятки. Наприклад, днями гучний скандал розгорівся в Польщі.

У наших західних сусідів вакцинація стартувала 27 грудня. Її проводили насамперед для медиків. Але вже за кілька днів з’ясувалося, що як медперсонал ін’єкції отримали місцеві "багаті та знамениті": актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовськи, сатирик Кшиштоф Матерна, програмний директор ТВН Едвард Міщак, актор та співак Міхал Байор а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер.

Згідно з повідомленням TVN24, всього у Варшавському медичному університеті (WUM) щеплення отримали 18 людей, які не входили до першої черги вакцинації. Коли про це стало відомо, в університеті спробували виправдатися, мовляв, щеплення знаменитостям проводили за рахунок додаткових доз вакцини, які були передані WUM державним управлінням матеріальних резервів, що у відомстві згодом заперечили. Відреагували на цю подію і в найвищих владних кабінетах Польщі. Прем’єр Матеуш Моравецький назвав ситуацію "справжнім скандалом". А президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю виданню Роlsatnews зазначив, що засуджує "хитрунів" і сам збирається вакцинуватися згідно з чергою.

У польському міністерстві охорони здоров’я розпочали перевірку того, як у WUM розподіляли вакцини. І встановили факт умисного порушення співробітниками університету Національної програми імунізації. Відомих людей зареєстрували як немедичний персонал, що працює в лікарні, – пояснював після завершення першого дня перевірки міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельськи. Тож MUW загрожує щонайменше штраф у розмірі 25 тисяч злотих (еквівалент 1,9 млн грн).

І, на відміну від України, у Польщі через цей скандал, найімовірніше, полетять не пости у соцмережах, а голови. А як буде у нас?