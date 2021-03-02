Мэр Николаева придумал наказание для тех, кто откажется от вакцинации против коронавируса

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жители города, которые откажутся от вакцинации против COVID-19, в случае заражения коронавирусом будут лечиться за свой счет.

Городской глава сделал соответствующее заявление во вторник, 2 марта, во время прямого эфира на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сенкевич напомнил, что вакцинация в городе началась 25 февраля. Прививки получили 160 николаевских медиков (по состоянию на 2 марта). Это работники городских больниц №1,3,5 и роддома №1. Никаких побочных реакций у них не зафиксировали.

Мэр указал, что некоторые украинцы заявляют, что категорически не хотят и не будут делать прививки.

"Я думаю, что далее будет такая история... Мне кажется, что те, кто будут писать отказ от вакцинации, они просто будут лечиться за свой счет. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривен в сутки", – сказал городской глава.

"Либо вакцинируйтесь, либо готовьте деньги на лечение", – добавил он.

Сенкевич также подчеркнул, что каждый гражданин может записаться в очередь на вакцинацию (о том, как это сделать, читайте в нашем материале по ссылке).

"Вакцина у нас сертифицированная, является безопасной и, главное, эффективной", – подчеркнул мэр.

Запись прямого эфира, который провел мэр (о платном лечении в случае отказа от вакцинации – с 4:44):

Добавим, за 1 марта в Николаевской области выявили 153 новых инфицированных, двое заболевших коронавирусом умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве Украины расширили дорожную карту вакцинации против COVID-19 для популяризации прививок. Так, при наличии остатков препарата в стране разрешили прививать этими дозами общественных деятелей.