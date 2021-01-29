Вакцина от коронавируса Novavax показала почти 90% эффективность
Вакцина от коронавируса американской компании Novavax прошла финальную стадию клинических испытаний и показала эффективность на 89,3%.
Теперь препарат, разработанный на основе белков, готов к массовому использованию, говорится на сайте компании. Novavax подала документы на регистрацию вакцины.
Отмечается, что третья фаза испытаний Novavax проходила в Великобритании. Действие препарата изучили также на новом штамме коронавируса.
Согласно результатам исследования, вакцина на 95,6% эффективна против COVID-19 и на 85,6% против мутировавшего "британского" вируса. При этом против штамма коронавируса из Южной Африки Novavax показала эффективность всего на 49,4%.
В испытаниях приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, 27% участников были старше 65 лет.
Преимуществом препарата является то, что он остается стабильным при температуре от 2 до 8 °C, и поэтому не требует специальной холодовой цепи для хранения и транспортировки, которая необходима для вакцины BioNTech/Pfizer.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Американский разработчик вакцин Novavax запустил финальную стадию клинических испытаний своего препарата против COVID-19.
В рамках программы Operation Warp Speed компания получила грант в размере 1,6 млрд долларов.
В первом полугодии 2021 года Украина получит 8 млн доз вакцин против коронавируса благодаря COVAX. Среди них препараты от AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.