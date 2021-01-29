Вакцина от коронавируса Novavax показала почти 90% эффективность

Вакцина от коронавируса американской компании Novavax прошла финальную стадию клинических испытаний и показала эффективность на 89,3%.

Теперь препарат, разработанный на основе белков, готов к массовому использованию, говорится на сайте компании. Novavax подала документы на регистрацию вакцины.

Отмечается, что третья фаза испытаний Novavax проходила в Великобритании. Действие препарата изучили также на новом штамме коронавируса.

Согласно результатам исследования, вакцина на 95,6% эффективна против COVID-19 и на 85,6% против мутировавшего "британского" вируса. При этом против штамма коронавируса из Южной Африки Novavax показала эффективность всего на 49,4%.

В испытаниях приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, 27% участников были старше 65 лет.

Преимуществом препарата является то, что он остается стабильным при температуре от 2 до 8 °C, и поэтому не требует специальной холодовой цепи для хранения и транспортировки, которая необходима для вакцины BioNTech/Pfizer.

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