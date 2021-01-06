Вакцина есть в Украине, но делать прививку сейчас не рекомендую

Дмитрий Раимов Общество 20:15, 6.01.2021

ВАКЦИНА В УКРАИНЕ

После публикации "Страны" и заявления владельца сайта OBOZREVATEL про вашу возможность уже купить вакцину от ковида.

Телефон разрывается от звонков медиа.

Кто-то ещё не знает, что я год как не МОЗ.

Да, вакцина есть. Да, появились те, кто уже сделал первую и вторую дозу прививки (ну говорят они так). Да, фигурируют большие ценники.

НО.

Ни себе, ни своим клиентам я не советую делать прививку сейчас.

Причина – не ясно, выдержана ли ВАЖНАЯ температура.

Или температуру нарушили, вакцина всьо, капутен.

Потому очень рекомендую дождаться ввоз вакцины государством.

И тогда "договариваться" вне очереди. Вот в Польше оштрафовали институт.

Они делали вакцины не профессорам, а тем, у кого деньги есть. Вне очереди.

А они, оказалось, есть у звёзд эстрады.

Тема вакцины и ковида — тема ещё одного года как минимум.

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