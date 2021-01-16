Crown Agents официально закупит для Украины вакцины от COVID-19. Документ
Международная компания Crown Agents Limited официально будет закупать для Украины вакцину от коронавируса (COVID-19).
Всего на закупку препарата выделили 1,377 млрд гривен. Об этом говорится в Постановлении Кабинета министров №23 от 13 января 2021 года.
"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, является Краун Ейджентс Лимитед (Crown Agents Limited)", – говорится в документе, который подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также решением Кабмина определен порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проведения вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Денис Шмыгаль заявил о подписании государством контрактов на поставку миллионов доз вакцины против коронавируса.
Глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, что Украина закупит вакцину против СOVID-19 через оператора – международную компанию Crown Agents.
Он также объяснил, почему профильное ГП "Медицинские закупки Украины" отстранили от приобретения таких важных препаратов.
Ранее OBOZREVATEL писал, что на закупках для COVID-19 наше государство теряет миллиарды.