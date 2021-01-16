Crown Agents официально закупит для Украины вакцины от COVID-19. Документ

Международная компания Crown Agents Limited официально будет закупать для Украины вакцину от коронавируса (COVID-19).

Всего на закупку препарата выделили 1,377 млрд гривен. Об этом говорится в Постановлении Кабинета министров №23 от 13 января 2021 года.

"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, является Краун Ейджентс Лимитед (Crown Agents Limited)", – говорится в документе, который подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также решением Кабмина определен порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проведения вакцинации.

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