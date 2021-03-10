Прививку от COVID-19 получила первая "слуга народа". Фото

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа в среду, 10 марта, вакцинировалась от COVID-19 индийским препаратом CoviShield (AstraZeneca). Отметим, она стала первой "слугой", получившей прививку.

Об вакцинации парламентарий сообщила на своей странице в Facebook. Она также показала фотографию, на которой заснято, как медсестра делала ей укол в плече.

Пидласа рассказала, что получила прививку в Черкассах, поскольку там остались три неиспользованные дозы вакцины в открытом флаконе (всего в нем препарата на 10 уколов).

"Я уверена, что вакцинироваться важно. Без этого нам не избежать очередного локдауна, еще большего количества зараженных и экономического кризиса", – заявила "слуга".

Она отметила, что в первую очередь прививки должны получить врачи, военные и учителя. "Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что сейчас нам нужно их убеждать", – написала Пидласа.

Она добавила, что на собственном примере решила показать, что прививки CoviShield безопасны.

Добавим, Пидласа прошла в Раду по избирательному списку "Слуги народа" под номером 104.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в течение суток 9 марта против коронавируса вакцинировали еще 4362 граждан. Всего с начала кампании иммунизации первую прививку получили уже 23 480 украинцев.