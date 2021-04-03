Вагон "Интерсити" превратили в "помойку": фото возмутили украинцев

В сети показали фото вагона поезда "Интерсити" Киев-Львов, в котором украинцы навели беспорядок во время поездки.

После поездки путешественники оставили гору мусора, вылили кофе на пол, сидения и не убрали за собой, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В поезде интерсити Киев-Львов. Наверное провокация страны агрессора, не иначе, не верю что наши люди на такое способны после Майдана и Революции Достоинства", – говорится под фото.

В комментариях к публикации пользователи возмутились поведением украинцев, назвали их "свиньями", а вагоном после них "помойкой".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появилось видео момента аварии на железной дороге недалеко от Запорожья – поезд "Интерсити" с пассажирами частично сошел с рельсов.