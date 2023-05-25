Вадим Столар заявил о запуске проекта 'Знакомься: Киев', который расскажет переселенцам о столице

Украинский политик и благотворитель Вадим Столар еще в 2022 году инициировал и силами своего Фонда воплотил в жизнь проект "Знакомься: Киев!", в рамках которого проводятся бесплатные экскурсии для вынужденно перемещенных лиц, находящихся в столице. Цель этих мероприятий - познакомить людей с городом и его историей, дать возможность тем, кто вынужден покинуть родной дом, перезагрузиться, отдохнуть и немного развлечься, говорится в материале Politeka

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Вадим Столар – о своей любви к Киеву и желании поделиться ею с другими

Я очень люблю Киев и искренне интересуюсь его историей. В свое время мы реализовали совместный проект с Вагифом Алиевым – предоставили здание Музею истории города Киева. Восемь лет это заведение не имело собственного помещения, но в 2012 году его получило. Именно из-за увлечения историей столицы в 2022 году мы начали проект "Знакомься: Киев!" по проведению экскурсий для ВПЛ. Я очень хочу, чтобы люди, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся в Киеве, узнали больше о нашем городе, о его интересную и величественную историю, прониклись его духом и полюбили его, как люблю его я и все киевляне ", – рассказал Вадим Столар, основатель Фонда.

Волонтеры Фонда Вадима Столара открыли детали проекта "Знакомься: Киев!"

Мы в Фонде с радостью встретили предложение основателя Вадима Столара сделать такой проект, ведь среди нас много киевлян, и все мы, безусловно, любим наш город. Однако сами по себе мы вряд ли справились с такой задачей – здесь необходимы соответствующие знания, опыт, профессиональный подход. Но это не стало проблемой, потому что нашёлся партнер, который радостно взялся помочь нам и познакомить ВПЛ со столицей и ее историей. И проект успешно стартовал! Поэтому с его запуска и в настоящее время экскурсии посетили уже около 200 человек, которые благодаря этим мероприятиям узнали об интересных фактах из истории Киева и погрузились в исторические события прошлых лет", – отметила Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара .

Куратор проекта от партнера Фонда Вадима Столара рассказала о его важности

Партнером Фонда Вадима Столара выступает экскурсионное бюро "Интересный Киев". Это большое сообщество людей, влюбленных в родной город, стремящихся показать всем его настоящую красоту и рассказать его историю.

"Сейчас именно вынужденно перемещенные лица нуждаются в нашем особом внимании, ведь они остались без родного дома и должны приспосабливаться к своей новой жизни здесь, в Киеве. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы их знакомство с городом было приятным, интересным и наполненным положительными эмоциями. Мы проводим экскурсии вместе с Фондом Вадима Столара, чтобы познакомить переселенцев со столицей, с разными страницами истории и разными районами города. Надеемся, что это облегчит их адаптацию и влюбит в Киев!" – говорит Юлия Лищук, директор экскурсионного бюро.

Впечатления участников от экскурсий, организованных Фондом Вадима Столара

"Я была приятно поражена экскурсией, посвященной теме кошек в киевской истории, ведь сама является "кошатницей" и во время эвакуации взяла в Киев свою кошку. Даже не думала, что будет так интересно. Ребенку тоже понравилось, квесты были веселые. Спасибо Фонду Вадима Столара за такую возможность ", – рассказала вынужденная переселенка Виктория.

Если вы имеете статус ВПЛ, находитесь в Киеве и хотели бы присоединиться к экскурсиям по проекту "Знакомься: Киев!" – присоединяйтесь к соцсетям Фонда Вадима Столара и следите за анонсами: