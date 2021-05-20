В зоне ООС умер защитник Украины. Фото

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17 мая умер военнослужащий Сергей Остапчук. Боец служил в воинской части А 1556.

Об этом сообщается на сайте исполнительного комитета Староконстантиновского горсовета. У воина остались мать и двое детей.

"17 мая в районе проведения операции Объединенных сил умер военнослужащий воинской части А1556, прапорщик Сергей Остапчук 1976 года рождения", – сказано в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Прощание с умершим состоится 20 мая в 10:00 в гарнизонном доме офицеров.

Напомним, что в начале мая на Донбассе умер 36-летний старший лейтенант патрульной полиции Евгений Москаленко. Мужчина прослужил в правоохранительных органах 16 лет. Он был родом из Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге 10 мая попрощались с военнослужащим ВСУ Юрием Опрышко. Боец получил пулевое ранение в зоне проведения ООС. После этого мужчину доставили в госпиталь в Мариуполе, где врачам не удалось спасти жизнь воина.