В Знаменке продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для вынужденных переселенцев

Гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова получают люди, которые эвакуировались из разных областей Украины и живут в Знаменке.

Фонд направил в этот город Кировоградской области 3,5 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Это значительная помощь для людей, которых враг заставил искать более безопасное место для жизни.

В составе каждого набора – питательные продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU