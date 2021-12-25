В Житомире за два дня разграбили новогоднюю фотозону и украли елку: воров зафиксировала камера видеонаблюдения

В Житомире неизвестные украли новогоднюю елку, украшавшую главную пешеходную улицу города – Михайловскую. Она была частью инсталляции из восьми деревьев, которые росли в деревянных ящиках. Кроме этого, в городе разграбили новогоднюю фотозону.

Об этом пишет издание Житомир.info. Как отмечается, момент кражи елки попал на камеры наблюдения. На них видно, что это сделали несколько молодых людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в ночь на 22 декабря. Елка, которую присвоили неизвестные, была самой большой среди других. Издания также отмечает, что восемь деревьев установили на улице 7 декабря. Средняя высота каждого – 1,5 метра, а цена – 150 гривен.

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Кроме того, как рассказал мэр города Сергей Сухомлин, на фотозоне, которую также создали на улице Михайловской, украли большую часть декораций и подарков. Кроме того, неизвестные пытались сбить шарики на елке и десять из них все же сбили. По словам главы города, это сделали подростки.

"Хочу обратиться еще к житомирянам, потому что вечером она (фотозона. ред.) была совсем другой, там было большое количество декоративных подарков, но есть камеры видеонаблюдения и группа подростков просто украла большую часть", – отметил городской глава.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Центральном железнодорожном вокзале Киева уже устанавливают новогоднюю елку, которую столичная прокуратура считала "пропавшей". Также уточняется, что он стоит не 5 миллионов, а 600 тысяч гривен.