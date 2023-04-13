В Житомире разыскивают мать, которая покинула ребенка в ТРЦ: за сутки никто не сообщил об исчезновении девочки. Фото

В Житомире разыскивают родителей или родственников девочки, которую вчера, 12 апреля, оставили саму в одном из торговых центров города. После просмотра записей камер видеонаблюдения в заведении правоохранители установили, что ребенка туда привела мать и оставила самого.

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Об этом сообщила пресс-служба Житомирского районного управления полиции. Правоохранители обнародовали фото ребенка и обратились к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о девочке и ее семье.

Девочки около четырех лет. Она рассказала правоохранителям, что ее зовут Александра, а ее маму – Лилия. По словам маленькой Саши, в торговый центр она пришла с матерью.

Сейчас ребенок находится в детской больнице Житомира. По состоянию на 12.00 13 апреля ни родители, ни родственники ребенка в полицию не обращались. Как фамилию девочки и где она живет, пока не установили.

На кадрах с камер видеонаблюдения ТРЦ видно, что женщина вместе с девочкой приходит в торговый центр, не торопясь уводит ребенка за руку, разговаривая при этом по телефону. Подойдя к лавочке, женщина усадила ребенка, сделала какие-то манипуляции в телефоне и спрятала его в карман. Она наклонилась к девочке, что-то ей сказала и отошла. Камера также сняла, как она отходит от ребенка.

"В настоящее время девочка в больнице под наблюдением медиков. А правоохранители устанавливают ее личность и разыскивают мать или других близких родственников", – сообщили в полиции.

Правоохранители просят всех, кому известно хоть какая-то информация о ребенке или его родственниках, сообщить по телефонам (0412) 40-74-75, 40-73-04, 063-224-24-77, 102, или обратиться в ближайший отдел полиции.

По словам спикера Нацполиции области Аллы Ващенко, ответственность матери ребенка зависит от обстоятельств, условий и мотивов его поступка.

"Что касается ответственности матери девочки, то все зависит от обстоятельств, условий и мотивов поступка – здесь может быть как уголовная ответственность, так и административная. Но для начала нужно выяснить обстоятельства, причины этого поступка и уже потом говорить обо всем остальном", – отметила спикер.

Медики детской больницы, где находится девочка, говорят, что проблем со здоровьем у нее не выявили.

"Состояние ребенка удовлетворительное, он не больной, ухоженный, хорошо одет. Ребенка просто привезли к нам", – рассказал директор городской детской больницы Житомира Владимир Галайба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого.