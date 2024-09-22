В Житомире на реке перевернулась лодка с людьми: есть погибшие

В Житомире произошел групповой несчастный случай на воде, в результате которого два человека утонули и еще один спасен. На реке Тетерев 22 сентября перевернулась моторная лодка.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области. Как рассказывают спасатели, сообщение о групповом несчастном случае поступило в 12:30.

Моторная лодка перевернулась на воде за территорией пляжа житомирского Гидропарка. На тот момент в лодке находились семь человек.

Одну из женщин спасли находившиеся рядом на берегу реки местные жители. Специалисты скорой помощи госпитализировали ее в центральную городскую больницу.

Водолазы Житомирской областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы обнаружили в воде тело еще одной женщины, на расстоянии около 250 метров от берега.

"В настоящее время продолжаются поисковые работы еще одной погибшей. Другие четыре человека в медицинской помощи не нуждались", – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, на центральном пляже Измаила в Одесской области 13-летняя девочка пошла купаться в реке Дунай и исчезла. Два подростка разыскивали свою подругу, а очевидцы сообщили правоохранителям. Они, а также спасатели и пограничники присоединились к поискам, но только через день водолазы извлекли тело девочки из реки.

А в селе Чмировка Киевской области при попытке переплыть водоем утонул мужчина. Тело погибшего нашли спасатели только после пяти дней поисков.

Еще раньше в Киеве на водных объектах города во время купания погибли мужчина и подросток. Трагедии произошли в Оболонском и Деснянском районах.

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