Вообще-то у меня уже была на сегодня очень умная (ну — как всегда) статья о том, что у Америки теперь первый враг это не Китай, а, как и должно быть, россия, причём враг двухпартийный. Но Штаты, КНР и мордор подождут, потому что мне очень надо защитить Друга Украины Джонсонюка — хотя и защитить от некоторых украинцев.

Как сообщает на OBOZ.UA Лилия Рагуцкая, сказано бывшим британским премьером было следующее.

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", — заявил Джонсон.

При этом, добавил британец, ему "очень грустно по поводу того, что происходит сейчас". И он не считает, что российский народ не виновен в агрессии против Украины.

"Я думаю, что будет бессмысленно делать вид, что российский народ не поддерживает эту войну, и это трагедия", — отметил Джонсон.

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Он также заявил, что "имеет значение, каким будет будущее Украины", а не России.

"Это страна, на которую напали. И это украинцы — те, кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободной, и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать свою судьбу", — подчеркнул экс-премьер Британии.

Это — фактаж. "Криминал", разумеется, — только в первой части: про русофильство, язык, культуру, цивилизацию, дурака и восхищение. Прочее вопросов не вызывает.

Русофильство — независимо от того, что думает об этом сам Джонсон, — можно считать относящимся к Киевской Руси, то есть к Украине, то же касается "русского" языка (украденный и испорченный один из украинских) и "русской" цивилизации. Всё — наше, московия только всё украла вместе с названием страны. Заграничному дядечке позволительно не знать, так что насчёт дурака и восхищения изгаляться не буду.

Сосредоточусь на "их" культуре. Ключевое: настоящая (то есть чего-то действительно стоящая) "русская культура" это КУЛЬТУРА ИСКЛЮЧЕНИЙ, к массе, населяющей оркостанскую московию, отношения не имеющая.

Для большинства нерусскоязычных "русофилов" вся данная культура сводится, как правило, либо к интернациональным музыке и балету (столь же русским, как русские Солнце и Луна: ну упал куда-то Божий лучик — так при чём тут русские?), либо к Достоевскому, Толстому и Чехову (даже со "всемирно известным" Пушкиным за пределами мордора знакомы слабо: поэзия вообще достойна почитания лишь в оригинале).

Так вот, все три классика-писателя — типичные исключения, столь же отличающиеся от русской массы, как ложка мёда от бочки дёгтя. И то, что рашисты подняли в качестве знамени "своей культуры" (как в их сказках — "русского духа") некоторые произведения Толстого и особенно Достоевского, — не вина (и тем более не заслуга!) этих классиков, а их огромная беда.

Русские их просто не поняли и не прочувствовали: им понимать и чувствовать нечем, а потому банально их извратили под свои идеологемы.

Кстати, эти три гения и сами друг друга не особо понимали: Толстой относился к Достоевскому, мягко говоря, по-разному — от презрения и уничижения до восхищения и преклонения, пользуясь при этом такой же разнообразной взаимностью, о Чехове же сказал вообще изумительно: "ОН ЕЩЁ ХУЖЕ ШЕКСПИРА"…

Но вернёмся к во всём этом не виноватому "русофилу" Джонсонюку. Просто путающему случайную территориальную принадлежность с культурой.

Не обижайтесь на него и не обижайте. Он так помог Украине, когда она в этом особенно нуждалась! Первым из лидеров крупнейших держав!

Как сказал один знаменитый адвокат, защищая проворовавшегося священника, "он всю жизнь отпускал людям грехи — отпустите один раз и вы ему".

Ну не знал, о чём говорил, так в конце концов любим-то мы его не за это. А путать страну проживания (или рождения) с местной культурой — ошибка частая.

Между прочим, упомянутый адвокат (Плевако) — тоже российский (ещё царского времени). С гениями такое личное несчастье иногда случается.