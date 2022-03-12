В Запорожской области танк России раздавил ''Таврию'' с мирными жителями: несовершеннолетний мальчик сгорел в авто. Видео

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В Запорожской области между селами Ореховского района оккупанты танком раздавили машину с гражданскими. В результате этого погибли два взрослых человека и заживо сгорел ребенок. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

О преступлении российских военных 12 марта сообщило Главное управление полиции в Запорожской области на официальной Facebook-странице.

Трагедия произошла 6 марта. Правоохранители сейчас устанавливают личности всех жертв. По признаку преступления, определенного в части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны), открыто производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Николаевской области российские военные обстреляли машину с работниками детского дома. Среди пассажиров есть раненые и погибшие.

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