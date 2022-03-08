В Запорожье создан гуманитарный координационный центр

Мария Шевчук
Общество
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В Запорожье создан гуманитарный координационный центр
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На базе комбината Запорожсталь создан гуманитарный координационный центр Метинвеста. Об этом заявил Генеральный директор предприятия Александр Мироненко, возглавивший центр, в эфире Украина24.

Главная задача Центра – координировать все вопросы гуманитарной помощи по Группе Метинвест. "Предприятие (Запорожсталь – ред.) на горячей консервации, мы не работаем. Сейчас занимаемся больше гуманитарными задачами. Организовали штаб по приему гуманитарной помощи из всех регионов Украины. Сортируем, формируем фуры, грузим их и готовим к отправке для города Мариуполь. Это основной приоритет для нас - поддержка города Мариуполя и поддержка наших коллег металлургов там", - подчеркнул он.

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По словам Александра Мироненко, ситуация в Запорожье в целом стабильная, боевые действия происходят где-то на расстоянии 30-40 км от города.

Напомним, сегодня из Запорожья вышла колонна гуманитарной помощи Мариуполю с продуктами и лекарствами. Однако из-за боев грузовика остановились в городе Орехов.

Как сообщалось ранее, Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи передал больницам Запорожской области. Это, прежде всего, антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и многое другое. Все закупки координируются из Минздрава и медикаменты распределяются в государственные клиники.