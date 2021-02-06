В Запорожье простились с врачом, которая героически погибла в пожаре. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Запорожье простились с врачом, которая героически погибла в пожаре. Фото

В субботу, 6 февраля, в Запорожье простились с 26-летней врачом Ольгой Гливой, которая погибла в запорожской инфекционной больнице вместе с пациентами.

Как сообщает "Depo.Запорожье", прощание с медиком прошло в фойе Запорожского академического областного театра юного зрителя.

Проститься с девушкой пришли десятки людей, которые знали ее при жизни и другие сочувствующие семье погибшей. Большинство участников траурной церемонии несли погибшей розы, белые и красные.

В Запорожье простились с врачом, которая героически погибла в пожаре. Фото
В Запорожье простились с врачом, которая героически погибла в пожаре. Фото

Тело девушки покоилось в белом гробу. Родители не скрывали слез, находясь все время у тела дочери. Отцу даже стало плохо, и ему вызвали скорую помощь.

Траурная церемония продолжалась около часа. Журналистов внутрь не пускали. Похоронят Гливую 7 февраля в Кропивницком.

В Запорожье простились с врачом, которая героически погибла в пожаре. Фото
В Запорожье простились с врачом, которая героически погибла в пожаре. Фото
В Запорожье простились с врачом, которая героически погибла в пожаре. Фото
В Запорожье простились с врачом, которая героически погибла в пожаре. Фото
В Запорожье простились с врачом, которая героически погибла в пожаре. Фото
В Запорожье простились с врачом, которая героически погибла в пожаре. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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