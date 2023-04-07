В Хмельницком простились с 19-летним защитником Украины, погибшим в боях на Донетчине. Фото и видео
Украина в российской войне потеряла еще одного своего героя. В Хмельницком простились с 19-летним защитником, погибшим в боях на Донетчине, Владимиром Кофановым.
О трагическом событии говорится в сюжете ТРК "Місто". Похороны юного героя прошли в четверг, 6 апреля (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Молодой военный погиб в бою против российских оккупантов 1 апреля. Он служил в рядах 54 ОМБР.
Парень был родом из Луганской области. В прошлом году его семья эвакуировалась в Хмельницкий.
Владимир вступил в ряды Государственной пограничной службы Украины. На защиту Родины от российской агрессии молодой воин встал вместе со своим отцом.
Героя похоронили на Аллее Славы в микрорайоне Раково. Он нашел свой вечный покой рядом с другими павшими защитниками Украины.
Владимир Кофанов получил почетный знак отличия за защиту свободы и независимости Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на войне с российскими оккупантами погиб Артур Батий – сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия. Героя не стало под городом Бахмут Донецкой области в селе Богдановка.
Также за Украину отдал жизнь редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич из Львова. После полномасштабного вторжения РФ он встал на защиту Родины, служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.
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