В Хмельницком простились с 19-летним защитником Украины, погибшим в боях на Донетчине. Фото и видео

Украина в российской войне потеряла еще одного своего героя. В Хмельницком простились с 19-летним защитником, погибшим в боях на Донетчине, Владимиром Кофановым.

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О трагическом событии говорится в сюжете ТРК "Місто". Похороны юного героя прошли в четверг, 6 апреля (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Молодой военный погиб в бою против российских оккупантов 1 апреля. Он служил в рядах 54 ОМБР.

Парень был родом из Луганской области. В прошлом году его семья эвакуировалась в Хмельницкий.

Владимир вступил в ряды Государственной пограничной службы Украины. На защиту Родины от российской агрессии молодой воин встал вместе со своим отцом.

Героя похоронили на Аллее Славы в микрорайоне Раково. Он нашел свой вечный покой рядом с другими павшими защитниками Украины.

Владимир Кофанов получил почетный знак отличия за защиту свободы и независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на войне с российскими оккупантами погиб Артур Батий – сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия. Героя не стало под городом Бахмут Донецкой области в селе Богдановка.

Также за Украину отдал жизнь редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич из Львова. После полномасштабного вторжения РФ он встал на защиту Родины, служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

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