В Запорожье прогремел взрыв в многоэтажке, дом охватил пожар. Видео

В Запорожье загорелся многоэтажный жилой дом. Масштабный пожар вспыхнул поздно вечером 2 августа в районе проспекта Металлургов. Причиной возгорания называют взрыв газовых баллонов.

Об этом сообщил zp.vgorode. Отмечается, что пожар возник в доме на улице Медведева, напротив станции скорой помощи. Огонь быстро распространился по всей крыше.

Огонь видно далеко за пределами района. На место происшествия одна за другой едут пожарные машины.

По информации городского сайта 061.ua, на месте происшествия работают все экстренные службы. Информации о пострадавших или погибших пока нет, но отмечается, что к горящему дому приехала бригада скорой помощи. Медики надели кислородную маску на одного из пожарников и забрали в больницу. Предварительно, он надышался дымом.

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