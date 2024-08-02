В Запорожье привезли помощь для пенсионеров-переселенцев от Фонда Рината Ахметова

В "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье может обратиться за помощью от Фонда Рината Ахметова еще одна категория граждан. Это пенсионеры-ВПЛ, которым больше 60 лет, и которые еще не получали помощь в 2024 году.

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Также в Зеленом центре продолжаются выдачи и для других категорий вынужденных переселенцев, которые не получали помощь в 2024 году и имеют статус:

– одиноких родителей, опекунов или попечителей;

– многодетной семьи/семьи или имеющих подтверждение, что содержит трех и более несовершеннолетних детей;

– внутренне перемещенного лица с инвалидностью.

В каждом наборе – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.