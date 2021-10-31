В Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ. Фото

В субботу, 20 октября, в Запорожье попрощались со старшим солдатом Вооруженных сил Украины, военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады Виктором Рачугиным. Он погиб во время обстрела в Луганской области на Донбасе.

Об это сообщили на странице "Запорізький обласний ТЦК та СП" в Facebook. Отмечается, что без сына, брата, отца остались мать, сестра и десятилетний сын Егор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Похоронили погибшего на кладбище Святого Николая. Согласно военному ритуалу, на похоронах присутствующие отдали последнее уважение герою под звуки салюта и гимна Украины.

Отмечается, что Виктор родился и вырос в Запорожье, окончил среднюю школу, получил специальное образование и работал по специальности. В марте 2021 он заключил контракт о прохождении военной службы в ВСУ. Занимал должность старшего оператора отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский журналист Юрий Бутусов сообщил о взятии под контроль украинского села Старомарьевка 93-й механизированной бригадой "Холодный Яр". До сих пор оно находилось в "серой зоне" Донецкой области. В самой 93-й ОМБр отметили, что ни одного их военнослужащего на территории населенного пункта нет.