В Запорожье пассажирки троллейбуса устроили драку из-за маски
В Запорожье бабушка набросилась с кулаками на женщину из-за того, что она была без защитной маски в общественном транспорте. Конфликт, вспыхнувший из-за несоблюдения масочного режима, попал на камеры очевидцев.
В пятницу, 9 июля, в одном из троллейбусов Запорожье вспыхнул скандал. Об этом сообщил Telegram канал "Это Запорожье" и опубликовал соответствующее видео.
Как видно из кадров, пенсионерка сделала замечание женщине из-за отсутствия у нее маски. Однако пассажирка в ответ начала хамить, назвав бабушку "скотиной такой".
Пенсионерка не стала терпеть обиды и решила перейти к физическим аргументов. Женщина без маски впала в истерику и начала визжать на весь троллейбус, продолжая ругаться.
В результате "безмаскова" пассажирка на ближайшей остановке выскочила из троллейбуса.
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