В Запорожье пассажирки троллейбуса устроили драку из-за маски

В Запорожье бабушка набросилась с кулаками на женщину из-за того, что она была без защитной маски в общественном транспорте. Конфликт, вспыхнувший из-за несоблюдения масочного режима, попал на камеры очевидцев.

В пятницу, 9 июля, в одном из троллейбусов Запорожье вспыхнул скандал. Об этом сообщил Telegram канал "Это Запорожье" и опубликовал соответствующее видео.

Как видно из кадров, пенсионерка сделала замечание женщине из-за отсутствия у нее маски. Однако пассажирка в ответ начала хамить, назвав бабушку "скотиной такой".

Видео дня

Пенсионерка не стала терпеть обиды и решила перейти к физическим аргументов. Женщина без маски впала в истерику и начала визжать на весь троллейбус, продолжая ругаться.

В результате "безмаскова" пассажирка на ближайшей остановке выскочила из троллейбуса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: